elektron Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают в хищении 160 миллионов тенге #33





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4401

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:10 Цитата: abaika95:



Кстати, если до сих пор чего по билетам не ясно..

цитата:"При этом горожане помнят, что на майские праздники аттракцион действовал, катал людей, но неизвестно, чья же рука нажала кнопку «Пуск». И билеты продавались, но контролер забирал их, не отрывая корешка. Так что факт заказа в типографии 3 000 билетов есть, а факта их использования нет. И все это всплыло не где-нибудь, а в суде."

https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=703&storyid=25795

И туда же: //Существует вступившее в законную силу решение СМЭС от 3 июня 2019 года о признании договора госзакупок между отделом строительства акимата Рудного и ТОО «ЭлитЭксперт» незаконным, что делает неправомочным все, что делало это ТОО в период строительства аттракциона. В том числе подписывать акт приемки в эксплуатацию колеса в декабре 2019 года.//

https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=834639&topic_id=39624&forumid=1#834639

Соответственно , использование не законно, как и продажа билетов.



[Исправлено: elektron, 06.02.2020 - 20:14]