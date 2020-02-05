abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #8485





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3067

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:31 Ради интереса порылся на форуме и нашел первые комменты Серого и был приятно удивлен....

Ну совершенно же другой человек,культурный,вминяемый,читабельный с которым я думаю было приятно спорить и вести диалог,он даже при появлении на форуме в сообщениях писал "доброе утро" а когда ухрдил "доброй ночи всем"

Не был так воодушвлен политикой России обожал свой новый наукоград Дубну и тепло отзывался о Кустанае,чиновников не клеймил,писал интеллигентно

Что стало потом с человеком?

Душевная травма? Бытовые неурядицы? Семейная проблема? Незнаю,но что человек конкретно изменился видно сразу

Обозленный,желчный тролль,с абсолютно невменяемыми сообщениями где не разберешь начала и конца мысли, с мантрой про "методички" "акунаматат" "чинуши" "моно и нужно",вообщем тягостное впечатление осталось......