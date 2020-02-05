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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2202
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.02.20 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня Новый год-по китайскому календарю . Будем праздновать ??
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18535
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.02.20 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Дааа просрочкина диета старичку на пользу не идёт

Витя - слушает, да - кушает... :lol: :oops:
Алексу, и то уже надоела, просрочкина диета... :-s
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3067
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.02.20 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//Алексу, и то уже надоела, просрочкина диета/


В он разве на ней сидел?)
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18535
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.02.20 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В он разве на ней сидел?)

Не могу - сказать.
Закон о защите персональных
данных, что ли не знаешь?... :lol: ;-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7171
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.02.20 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
----Не знаю.


тоже не знаю
(он же Гога, он же Гоша, он же Жора, он же Гора, он же Юрий)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5248
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.02.20 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Вы когда-нибудь выкладывали тут на форуме фото или картинку любую?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3067
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вы когда-нибудь выкладывали тут на форуме фото или картинку любую/



Да а что?)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5248
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.02.20 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да а что?)

Ничего такого. Просто я видимо пропустил или просто забыл.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3067
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ничего такого. Просто я видимо пропустил или просто забыл//



ищите где-то от 2500-2800 в моих сообщениях) там пару раз "заливал")
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3067
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ради интереса порылся на форуме и нашел первые комменты Серого и был приятно удивлен....
Ну совершенно же другой человек,культурный,вминяемый,читабельный с которым я думаю было приятно спорить и вести диалог,он даже при появлении на форуме в сообщениях писал "доброе утро" а когда ухрдил "доброй ночи всем"
Не был так воодушвлен политикой России обожал свой новый наукоград Дубну и тепло отзывался о Кустанае,чиновников не клеймил,писал интеллигентно
Что стало потом с человеком?
Душевная травма? Бытовые неурядицы? Семейная проблема? Незнаю,но что человек конкретно изменился видно сразу
Обозленный,желчный тролль,с абсолютно невменяемыми сообщениями где не разберешь начала и конца мысли, с мантрой про "методички" "акунаматат" "чинуши" "моно и нужно",вообщем тягостное впечатление осталось......
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2202
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.02.20 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

-----Да и вы вроде скромно начинали :lol: :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3067
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Да и вы вроде скромно начинали//



Присматривался) ну а тот то сразу душа на распашку,тексты по 5000 тыщ знаков и больше выдавал) а сейчас скуксился) молодых надо на форум...........

Обращение к Георгию Г. Приглашайте на форум друзей, знакомых 20-30 летних,с новым видением мира,ситуации) это же так интересно)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2202
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.02.20 - 01:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Обращение к Георгию Г. Приглашайте на форум друзей

-----Как -то это странно ??Почему именно к нему??
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