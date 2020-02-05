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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2195
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.02.20 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня Новый год-по китайскому календарю . Будем праздновать ??
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18535
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.02.20 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Дааа просрочкина диета старичку на пользу не идёт

Витя - слушает, да - кушает... :lol: :oops:
Алексу, и то уже надоела, просрочкина диета... :-s
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3064
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.02.20 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//Алексу, и то уже надоела, просрочкина диета/


В он разве на ней сидел?)
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18535
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.02.20 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В он разве на ней сидел?)

Не могу - сказать.
Закон о защите персональных
данных, что ли не знаешь?... :lol: ;-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7171
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.02.20 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
----Не знаю.


тоже не знаю
(он же Гога, он же Гоша, он же Жора, он же Гора, он же Юрий)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5246
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.02.20 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Вы когда-нибудь выкладывали тут на форуме фото или картинку любую?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3064
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вы когда-нибудь выкладывали тут на форуме фото или картинку любую/



Да а что?)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5246
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.02.20 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да а что?)

Ничего такого. Просто я видимо пропустил или просто забыл.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3064
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ничего такого. Просто я видимо пропустил или просто забыл//



ищите где-то от 2500-2800 в моих сообщениях) там пару раз "заливал")
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