5555 Re: Суверенитет экономике РК вернет Россия #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 107

Регистрация: 02.03.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:52 Цитата: Москва и Стамбул. ????

Странно. С москвой понятно, причем здесь Стамбул??? Да Турция крыпная региональная страна, но она не имеет доминирующего влияния в регионе. На ближнем Востоке нет доминанта, есть клубок интересов. Стран имеющих влияние на соседей на различном уровне. А если говорить о Евразийской группе. Видится блок РФ, Китай, Индия. Где РФ будет посредником между Китаем и Индией в урегулировании "острых" вопросов, и влияние будет поделено на 3 зоны отвественности. При этом Казахстан будет буфером с протекторатом РФ.