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§ NG.kz
Суверенитет экономике РК вернет Россия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37981
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.20 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что нужно подготовить «программу глубоких, возможно, радикальных реформ экономики страны», и вообще, Казахстану «нужен новый экономический курс, который даст видение ключевых проблем и методов их решения». Прокомментировать основные положения этого выступления «НГ» предложила известному экономическому и политическому аналитику Петру СВОИКУ.
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§ 5555
Re: Суверенитет экономике РК вернет Россия
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 107
Регистрация: 02.03.15
Отправлено: 06.02.20 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Москва и Стамбул.
????
Странно. С москвой понятно, причем здесь Стамбул??? Да Турция крыпная региональная страна, но она не имеет доминирующего влияния в регионе. На ближнем Востоке нет доминанта, есть клубок интересов. Стран имеющих влияние на соседей на различном уровне. А если говорить о Евразийской группе. Видится блок РФ, Китай, Индия. Где РФ будет посредником между Китаем и Индией в урегулировании "острых" вопросов, и влияние будет поделено на 3 зоны отвественности. При этом Казахстан будет буфером с протекторатом РФ.
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§ abaika95
Суверенитет экономике РК вернет Россия
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3064
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//Странно. С москвой понятно, причем здесь Стамбул??//




Исторически Турция имела сильное влияние на Кавказский и среднеазиатский регионы,под флагом пантюркизма и панисламизма пытались поднять местное населения против Российского господства)

[Исправлено: abaika95, 06.02.2020 - 11:04]
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§ Мишаня
Re: Суверенитет экономике РК вернет Россия
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 787
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 06.02.20 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
под флагом пантюркизма и панисламизма пытались поднять местное населения против Российского господства

Ну и как поднялись?
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§ abaika95
Суверенитет экономике РК вернет Россия
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3064
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну и как поднялись?//



Восстание в средней Азии и Казахстане против РИ в 1916 году было прямым актом проведенной работы Османских эмиссаров,один из них кстати Османский генерал младотурк Энвер-паша "работал" в средней Азии до 1920ых годов,басмачиское движение поддерживал)


Большинство восстаний на Кавказе 19-начал 20 века прямо или косвенно поддерживались Османским правительством и армией)

Советский союз сдерживал влияние Турции на свои тюркские народы,ну а после развала Турция мигом поностроила своих школ,лицеев,мечетей,кафе по всей средней Азии и учит,кормит,просвещает)
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