Цитата: Добринцофф:

И что же мы видим

Я вижу, что т.Добринцов умеет гуглить хорошо,

а я когда был в Минске увидел красивейший, чистейший, зелёный город с ухоженными насаждениями, которые похожи на деревья, а не пальмы "под шарик".

Вот таким я его запечатлел... ни одного обрубка в кадр не попало:





























Как тебе улица в старом районе "чижовка"?





А этого зеленого массива который обрамляет зоопарк оказалось мало - посадили еще ряд деревьев:





А вот так выглядят многие палисадники у многоэтажек, которым по 40 и боле лет. Найдите в Костанае хоть похожий и я пожму им руку?





А знаешь почему так, потому что это в крови, жить в ладу с деревьями и прочей растительностью.

А если в нашей стране только 4,6 % всей площади занимают леса, то нет ни в культуре, ни в традициях, ни на подсознательном уровне бережливости того, что х..ен да маленько.