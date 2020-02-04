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≡ Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37981
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 4 февраля, на отчетной встрече с населением акима областного центра тему обсудили три человека: глава Костаная Кайрат Ахметов, глава Костанайской области Архимед Мухамбетов и пенсионер Аркадий Денисов.
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§ abaika95
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3064
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Возьмём для примера Беларусь//




Да там смотрю активисты по креативнее нашего Юджина) и подписи к картинкам с деревьями по веселее) надо его туда на стажировку отправить) пусть учится)
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§ abaika95
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3064
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//-----Это все наследие единой страны//



Какой единой страны?) Может наследие бывшей единой страны?) Ну тогда вопрос закрываем,везде так,не мы одни такие кронировкой занятые,всем спасибо)
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§ yudjin
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
yudjin


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Сообщений: 6392
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.02.20 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
И что же мы видим

Я вижу, что т.Добринцов умеет гуглить хорошо,
а я когда был в Минске увидел красивейший, чистейший, зелёный город с ухоженными насаждениями, которые похожи на деревья, а не пальмы "под шарик".
Вот таким я его запечатлел... ни одного обрубка в кадр не попало:














Как тебе улица в старом районе "чижовка"?


А этого зеленого массива который обрамляет зоопарк оказалось мало - посадили еще ряд деревьев:


А вот так выглядят многие палисадники у многоэтажек, которым по 40 и боле лет. Найдите в Костанае хоть похожий и я пожму им руку?


А знаешь почему так, потому что это в крови, жить в ладу с деревьями и прочей растительностью.
А если в нашей стране только 4,6 % всей площади занимают леса, то нет ни в культуре, ни в традициях, ни на подсознательном уровне бережливости того, что х..ен да маленько.
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§ abaika95
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3064
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//я когда был в Минске увидел красивейший, чистейший, зелёный город с ухоженными насаждениями//




А я то думал.........Добринцов значит фейки смастерил? вот он нехороший какой человек и сайты ещё смотрика разные у него вот наглец какой,фотки с обрубками небось на кжби снял и петицию спрограммировал коварный злодей,даааааа никому веры нет,пойду вдоль обрубков в парке победы погуляю,у нас же ни одного дерева в городе не осталось,столбы одни............
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§ yudjin
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6392
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.02.20 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Добринцов значит фейки смастерил?

Заканыч опять истерит как базарная баба?
тошно уже от тебя, ей богу...
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§ abaika95
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3064
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Заканыч опять истерит как базарная баба?//



Незнаю,позвони и спроси у него)



Цитата-//тошно уже от тебя, ей богу//



Аргументов нет,вот и тошно)
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