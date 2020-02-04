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§ NG.kz
В Казахстане могут ввести штрафы за выезд на закрытые трассы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37980
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство внутренних дел рассматривает вопрос введения штрафов для водителей, выезжающих на закрытые из-за погоды трассы.
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§ Гога
Re: В Казахстане могут ввести штрафы за выезд на закрытые трассы...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2195
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.02.20 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утро вечера мудренее -- может к утру ещё пару десятков поводов придумают , за что штрафы взимать , до побольше !
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§ ACROS
Re: В Казахстане могут ввести штрафы за выезд на закрытые трассы...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 198
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 04.02.20 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чего только не придумают, ради того что бы дороги не чистить!!
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§ КГСПС
Re: В Казахстане могут ввести штрафы за выезд на закрытые трассы...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1009
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 06.02.20 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие новые штрафы? Когда закрывают, стоят же ДПСники. Вот пусть и оформляют за неповиновение.
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