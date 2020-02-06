Цитата: Народный избранник считает, что права мужчин нарушаются. При этом обязанности по воспитанию и обеспечению детей остаются.



Правильно говорит. Это и его ребёнок тоже.



Цитата: В мужчинах казахстанки немного сомневаются. "Некоторые, бывает, которые рожают по 10 детей, и потом непонятно, где они все ходят. Это тоже, конечно, плохо. Это, наверное, нужно смотреть и на социальный уровень, на то, как они живут. В общем, 50 на 50".



Нарожает 10 детей? Думать надо было до, а не после. И не поэтому ли в Казахстане высокий уровень самоубийств у мужчин.