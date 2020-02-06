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§ NG.kz
Аборт с разрешения мужа. Казахстанки оскорбились, медики поддержали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37980
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.20 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов хочет запретить казахстанским женщинам делать аборты без разрешения мужей. Предлагая свои поправки в Кодекс о здоровье, он высказал мнение, что мужчину хотят использовать как быка-осеменителя.
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§ Тот самый
Re: Аборт с разрешения мужа. Казахстанки оскорбились, медики...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 438
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 06.02.20 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный избранник считает, что права мужчин нарушаются. При этом обязанности по воспитанию и обеспечению детей остаются.


Правильно говорит. Это и его ребёнок тоже.

Цитата:
В мужчинах казахстанки немного сомневаются. "Некоторые, бывает, которые рожают по 10 детей, и потом непонятно, где они все ходят. Это тоже, конечно, плохо. Это, наверное, нужно смотреть и на социальный уровень, на то, как они живут. В общем, 50 на 50".


Нарожает 10 детей? Думать надо было до, а не после. И не поэтому ли в Казахстане высокий уровень самоубийств у мужчин.
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§ таноми52
Re: Аборт с разрешения мужа. Казахстанки оскорбились, медики...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1568
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.02.20 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А вот женская половина оскорбилась. В мужчинах казахстанки немного сомневаются.

Всё должна решать женщина. Ей вынашивать, выкармливать, выращивать... Она определяет, стоит ей рассчитывать на мужчину, надёжен ли он, поможет ли достойно вырастить всех детей. Поразмыслив в этом плане, примет решение.
Только единицы из женщин стараются "пожить для себя" и в тайне от мужа избавятся от нежелательной беременности.
И стоит ли из-за них плодить новые законы?
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§ 3DO
Re: Аборт с разрешения мужа. Казахстанки оскорбились, медики...
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2038
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 06.02.20 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Всё должна решать женщина. Ей вынашивать, выкармливать, выращивать..."
Лол, вот одну из #яжеженщин прорвало. Да речи нет - вынашивайте, выкармливайте, выращивайте... но тогда не качайте потом прав, мол вас и ваше чадо потом мужчина/партнер обязан содержать, поддерживать. Как касается - прав, так глотку рвете за себя единолично, причем тут мужчины. Как касается ответственности - сразу мужчины оказываются при делах, они же тоже обязаны, а я че, я женщина - я ни че. Классика. Типичные бабы.
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§ таноми52
Re: Аборт с разрешения мужа. Казахстанки оскорбились, медики...
таноми52


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Сообщений: 1568
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.02.20 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
Как касается ответственности - сразу мужчины оказываются при делах, они же тоже обязаны,



Ответственность мужчин? Да,содержать семью,например. Но, если "кормилец" сколько-то зарабатывает, женщина должна решать, достаточно ли это для содержания 2-х или 3 детей.Выкручиваться при недостатке ей придётся.
Это касается наших, постсоветских мужчин. На Западе всё-таки на мужчинах лежит больше ответствености. Там даже жене при разводе бывший выплачивает алименты
А вообще-то ответственность за семью у наших не очень развита. Сколько женщин остается один на один с бедой - ребёнок-Даун или с ДЦП, или с какой-то ещё тяжёлой болезнью - "папа" не выдерживает трудностей, сбегает.
Я понимаю, если она без согласия мужчины рожала бы, например, ежегодно. Тогда можно бы было ей поставить в укор: вот сама хотела, так и содержи... А то речь идёт об обратном
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§ 3DO
Аборт с разрешения мужа. Казахстанки оскорбились, медики поддержали
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2038
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 06.02.20 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Да,содержать семью,например"
Речь идет о тех случаях, когда женщина решает таки рожать. Плевать, что мужчина не хочет ребенка, и не обещает дальнейшую семейную жизнь, не расположен к ребенку, ибо понимает что не готов? Такие случаи повседневность.

Цитата: "Даун или с ДЦП, или с какой-то ещё тяжёлой болезнью"
Тут согласен, мужчины бегущие от такого - не заслуживают уважения. Не по-мужски. Не хочешь жить рядом, хотя бы помогай дистанционно.
Поэтому нет семьи - нет проблем, обязанностей, ответственности. Руководствуюсь этим правилом. Пока помогает.
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