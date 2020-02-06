сайлау курманов Re: Каждое предприятие в Казахстане под чьей-то... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3491

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:52 Видимо в дреме был депутат, теперь проснулся и делает открытие! Крыша есть у любого успешного предпринимателя, а если откажешься платить вам могут такое втюхать чего и не было на самом деле и никто не заступится ни прокурор, ни судья. Проходили, знаем на своей шкуре