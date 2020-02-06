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≡ Каждое предприятие в Казахстане под чьей-то "крышей" - депутат		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Каждое предприятие в Казахстане под чьей-то "крышей" - депутат
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37980
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.20 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Мажилисе во время обсуждения поправок по вопросам защиты прав потребителей депутат Косарев попросил вице-министра торговли и интеграции Кайрата Торебаева "не восхищаться своими успехами".
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§ Сталкер
Re: Каждое предприятие в Казахстане под чьей-то...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 472
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 06.02.20 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проснулся? :lol: :lol:
Казахстанцев на органы, коронавирус и аномальные акимы
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§ сайлау курманов
Re: Каждое предприятие в Казахстане под чьей-то...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3491
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.02.20 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо в дреме был депутат, теперь проснулся и делает открытие! Крыша есть у любого успешного предпринимателя, а если откажешься платить вам могут такое втюхать чего и не было на самом деле и никто не заступится ни прокурор, ни судья. Проходили, знаем на своей шкуре
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§ Поедатель
Re: Каждое предприятие в Казахстане под чьей-то...
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 06.02.20 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аллилуйя! Не может быть? Да кто поверит-то!
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§ КГСПС
Каждое предприятие в Казахстане под чьей-то "крышей" - депутат
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1009
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 06.02.20 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:

Я же говорил, не трогайте его, пусть лучше спит.
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