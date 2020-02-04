Цитата: Добринцофф: это относится только к тем заведениям которые появились на месте вырубленных деревьев?



Как мне кажется, выбор именно такого расположения для этого заведения можно расценить как неуважение к жителям города со стороны акимата и/или владельцев заведения и вот почему:



1. Теперь на перекрестке Абая - Тарана почти каждый день находится смертник, который заходит налево на желтый сигнал светофора, с Тарана на Абая, тут же кидается в правый ряд, тормозит и залетает в МакДональдс. Особенно "приятно" повстречать такого изголодавшегося тем, кто поворачивает на зеленую стрелку с Тарана на Абая. Как можно размещать такие заведения на перекрёстках двух 4-полосных оживленных улиц в самом центре города? Других мест не было? Вроде не в Сингапуре живём - в Казахстане плотность населения одна из самых низких в мире. Получается, на безопасность жителей просто наплевали. Да и клиентам макдональдса приходится сидеть и любоваться видами перекрестка и/или окружающих 5-этажек.



2. Можно по разному относится к деревьям, кронированию, эстетике. Ну, нравится кому-то голая степь, 9-этажки на ней и памятники батырам между ними. И пусть строят новые районы так, только не надо трогать/ухудшать то, что уже есть. Неужели кто-то станет отрицать, что зеленые насаждения снижают уровень городского шума, повышают влажность в нашем сухом климате, снижают пыльность, защищают пешеходов от возможных последствий ДТП (прилетающих деталей/осколков и пр)? И раз так, то неужели не нужно стараться наоборот увеличивать число этих самых насаждений? Тем более в центре города, где не так много зелени и места, возможности для посадки новых деревьев. Тем более, что эти деревья уже там были. Есть видео, где Архимед обещает сделать новые парки и сколько-то там деревьев посадить. Да это понятно, что в 30 км от города даже лес есть. Только здесь, в центре, теперь стало ещё больше пыли и больших серых коробок.



Вроде это очевидные вещи. Поэтому и жральня - променяли практическую пользу, зеленый уголок, сделали и без того опасный перекрёсток ещё опаснее за пожрать пластмассовой еды. Молодцы! Предлагаю выдать им медали "Лесоруб 1й степени" или "За весомый вклад в уничтожение зелени г.Кустанай".



"МакДональдс - это знаковый бренд... Это частники... Как мы можем вмешиваться"