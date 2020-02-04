|Цитата:
abaika95:
Ну не ходите не в одно кафе, ресторан,магазин,увеселительное заведение они все так то построены на месте деревьев,кустиков,травы)
Так в том и дело, что наши предки, строя город, высаживали эти кустики, траву и деревья, чтобы было уютно и комфортно всем жителям. А мы теперь варварски все рубим, как будто больше нет мест для строительства.
Цитата:
abaika95:
сидите дома построенном на месте вырубленных трёх берёзок и плачте)
Ну не всем же смеяться от счастья при виде жирного бургера.
Цитата:
abaika95:
такого скверика больше не будет) на его месте макдонольдс стоит)
С таким отношением к природе, скоро и развалины макдональдса поглотят дикие джунгли ...