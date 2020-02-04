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≡ Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37979
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 4 февраля, на отчетной встрече с населением акима областного центра тему обсудили три человека: глава Костаная Кайрат Ахметов, глава Костанайской области Архимед Мухамбетов и пенсионер Аркадий Денисов.
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§ Маркс
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 745
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 06.02.20 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
По моему негатив она вызывает,у нескольких человек в числе которых Вы и Юджин,а так то народу там всегда полно,людям нравится.

Людям завсегда нравится все вредное и пагубное, так что толпы - это не показатель позитива. Откройте рюмочную, опиумную, бордельную или игровую лавку, туда тоже будет не пробиться. Это в какие-нибудь трезвенные, шашечные, литературные, художественные или веганские заведения нужно загонять народ палкой, а с головой окунуться в пороки мы готовы добровольно.

[Исправлено: Маркс, 06.02.2020 - 11:32]
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§ Козлов я
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 742
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.02.20 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
толпы - это не показатель позитива
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§ Елена Пикельная
Re: Аким Костанайской области поручил изменить подход к...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 329
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 06.02.20 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Откройте рюмочную, опиумную, бордельную

Особенно популярна будет опиумная. И посетители все будут оччччень довольны)))
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§ yudjin
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6390
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.02.20 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
негатив она вызывает,у нескольких человек в числе которых Вы и Юджин,

подлость, да, у меня вызывает негатив. ... это нормально. А для тебя нет?
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§ Елена Пикельная
Re: Аким Костанайской области поручил изменить подход к...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 329
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 06.02.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
а так то народу там всегда полно,людям нравится

Те, кто там сидит, это ещё не весь город, поверьте. Но и среди тех есть люди, возмущённые уничтожением скверика.
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§ abaika95
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3056
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//подлость, да, у меня вызывает негатив. ... это нормально.//




Ну не ходите не в одно кафе, ресторан,магазин,увеселительное заведение они все так то построены на месте деревьев,кустиков,травы) подло,вероломно при затройке города в угоду партийному начальству дабы отчитаться в Москву о быстрых темпах строительства) сидите дома построенном на месте вырубленных трёх берёзок и плачте) делов то)
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§ Елена Пикельная
Re: Аким Костанайской области поручил изменить подход к...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 329
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 06.02.20 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
они все так то построены на месте деревьев,кустиков,травы)

Сразу видно чужака. Этот скверик был особенным. Такого больше не будет.
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§ abaika95
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3056
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Сразу видно чужака. Этот скверик был особенным. Такого больше не будет//



Естественно я не ваш) и понятное дело что такого скверика больше не будет) на его месте макдонольдс стоит)
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§ Маркс
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 745
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 06.02.20 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну не ходите не в одно кафе, ресторан,магазин,увеселительное заведение они все так то построены на месте деревьев,кустиков,травы)

Так в том и дело, что наши предки, строя город, высаживали эти кустики, траву и деревья, чтобы было уютно и комфортно всем жителям. А мы теперь варварски все рубим, как будто больше нет мест для строительства.
Цитата:
abaika95:
сидите дома построенном на месте вырубленных трёх берёзок и плачте)

Ну не всем же смеяться от счастья при виде жирного бургера.
Цитата:
abaika95:
такого скверика больше не будет) на его месте макдонольдс стоит)

С таким отношением к природе, скоро и развалины макдональдса поглотят дикие джунгли ...
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§ Хозяин
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 89
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 06.02.20 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
а так то народу там всегда полно,людям нравится

Часто езжу мимо и(грешен) иногда беру "пожрать" на машине. Утром, днём и вечером в будни посетителей немного. Сильно уменьшили ассортимент по сравнению с алматинским и челябинским маком. Круглосуточно не работают(хотя вывеска висит).
Думаю в целом костанайский Мак убыточен при таком трафике.
И да, несмотря, что я хоть и редко, но туда заезжаю, постоянно вспоминаю про выкорчеванные деревья.
Когда бываю в других городах, где есть отдельно стоящие закусочные Мак - всегда обращаю внимание на локацию и пытаюсь понять - эпочему только Костанаю так не повезло с выбором места под "жральню".
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§ Тот самый
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 438
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 06.02.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф: это относится только к тем заведениям которые появились на месте вырубленных деревьев?


Как мне кажется, выбор именно такого расположения для этого заведения можно расценить как неуважение к жителям города со стороны акимата и/или владельцев заведения и вот почему:

1. Теперь на перекрестке Абая - Тарана почти каждый день находится смертник, который заходит налево на желтый сигнал светофора, с Тарана на Абая, тут же кидается в правый ряд, тормозит и залетает в МакДональдс. Особенно "приятно" повстречать такого изголодавшегося тем, кто поворачивает на зеленую стрелку с Тарана на Абая. Как можно размещать такие заведения на перекрёстках двух 4-полосных оживленных улиц в самом центре города? Других мест не было? Вроде не в Сингапуре живём - в Казахстане плотность населения одна из самых низких в мире. Получается, на безопасность жителей просто наплевали. Да и клиентам макдональдса приходится сидеть и любоваться видами перекрестка и/или окружающих 5-этажек.

2. Можно по разному относится к деревьям, кронированию, эстетике. Ну, нравится кому-то голая степь, 9-этажки на ней и памятники батырам между ними. И пусть строят новые районы так, только не надо трогать/ухудшать то, что уже есть. Неужели кто-то станет отрицать, что зеленые насаждения снижают уровень городского шума, повышают влажность в нашем сухом климате, снижают пыльность, защищают пешеходов от возможных последствий ДТП (прилетающих деталей/осколков и пр)? И раз так, то неужели не нужно стараться наоборот увеличивать число этих самых насаждений? Тем более в центре города, где не так много зелени и места, возможности для посадки новых деревьев. Тем более, что эти деревья уже там были. Есть видео, где Архимед обещает сделать новые парки и сколько-то там деревьев посадить. Да это понятно, что в 30 км от города даже лес есть. Только здесь, в центре, теперь стало ещё больше пыли и больших серых коробок.

Вроде это очевидные вещи. Поэтому и жральня - променяли практическую пользу, зеленый уголок, сделали и без того опасный перекрёсток ещё опаснее за пожрать пластмассовой еды. Молодцы! Предлагаю выдать им медали "Лесоруб 1й степени" или "За весомый вклад в уничтожение зелени г.Кустанай".

"МакДональдс - это знаковый бренд... Это частники... Как мы можем вмешиваться"
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§ abaika95
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3056
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Так в том и дело, что наши предки, строя город, высаживали эти кустики, траву и деревья, чтобы было уютно и комфортно всем жителям. А мы теперь варварски все рубим, как будто больше нет мест для строительства.//




Предки высаживали это все когда машин было на весь город раз-два и у рук облисполкома) в Челябинске бывали? Ужас какой-то везде где возможно пихают 10-этажки а где невозможно 5-этажки) наш город ещё оазисом кажется по сравнению с такими урбанами) там думаю предки тоже высаживали кустики и травку не думая что потомки все спилят и поставят какой-нибудь КФС)



Цитата-//Ну не всем же смеяться от счастья при виде жирного бургера/


Это наверно бедные люди кто бургер себе раз в полгода позволить может) обычно туда заходят быстро перекусить и по своим делам бежать) удобно в центре


Цитата-//С таким отношением к природе, скоро и развалины макдональдса поглотят дикие джунгли//


Ну и все вернётся на круги своя)




Цитата-//Утром, днём и вечером в будни посетителей немного//


В обед наплыв,непротолкнутся,как в принцпе везде у нас) фуд корт в Марте тоже по будням пустует,но никто пока оттуда из забегаловок уходит смотрю не хочет)

[Исправлено: abaika95, 06.02.2020 - 16:48]
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* Добринцофф
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7020
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.02.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Так в том и дело, что наши предки, строя город, высаживали эти кустики, траву и деревья, чтобы было уютно и комфортно всем жителям. А мы теперь варварски все рубим, как будто больше нет мест для строительства.

Вот в том то и дело, что сажали это всё 50 лет назад и город за это время вырос,появилось огромное количество машин,как расширять проезжую часть если там деревья растут,где парковаться?
А мест для строительства в центре города действительно нету.
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* Добринцофф
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7020
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.02.20 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно ,а как у них с кронирование и обрезкой?
Возьмём для примера Беларусь которую всегда ставит в пример тов.Юджин, г.Минск,ведь в незалежной должно быть всё по человечески,там же нет Архимеда,там батька у которого всё для людей.
И что же мы видим
оказывается то же самое
такие же голые обрубки,ну как же так могла случится,может тайный агент Тарасов побывал в Минске,а т.Юджин?
Местные жители по этому поводу даже петицию
написали
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