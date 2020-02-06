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≡ Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают в хищении 160 миллионов тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают в хищении 160 миллионов тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37979
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экс-главу Рудненского городского отдела строительства Динмухамбета Тлеуова подозревают в хищении 160 миллионов тенге при строительстве колеса обозрения, эксплуатацию которого запретили после попавшего в Сеть видеоролика.
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§ abaika95
Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают в хищении 160 миллионов тенге
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3056
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Неа. ОБХСС так не работал//

А как?)


Цитата-//Взятка - это взятка/

Спасибо.Не знал,честно


Цитата-//В Уголовном Кодексе есть раздел "Коррупционные преступления". Коррупция вся только в этом разделе//


Логично) а в другом разделе что-то другое наверно)


Цитата-//Хищение и растрата - это совсем другой структурный раздел УК, это преступление против собственности.//


Понял) и так и так....


Цитата-//Он или взятку получил, или эти деньги похитил. Похитить в форме взятки никак нельзя, составы разные//


Ну и в итоге?) Взятку с колеса он не получал а похитеть в форме взятки не мог) значит хищение бюджетных средств которое в другом структурном разделе УК
Спасибо профессор,все очень познавательно)
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§ abaika95
Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают в хищении 160 миллионов тенге
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3056
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Правда. Я не понимаю//




Стесняюсь спросить а вы Юрист по образованию?)
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§ Сталкер
Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают в хищении 160 миллионов тенге
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 471
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 06.02.20 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
abaika95

Это начинается дискуссия или демагогия?)))
Вроде по-русски же пишу: взятка - это коррупционная преступность с вытекающими последствиями. Хищение и растрата - не коррупционный состав преступления. Вроде даже написал, почему. Вы по-существу вопроса намерены что-либо написать что думаете? Или собираетесь выдёргивать из контекста мои цитаты и с сарказмом цеплять что-то своё? Тогда и в этот раз вынужден Вам сообщить, abaika95, это не дискуссия, это демагогия, общайтесь так лучше сам с собой, без меня)))

[Исправлено: Сталкер, 06.02.2020 - 16:59]
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* таноми52
Re: Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1566
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.02.20 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Только сажать. И не по низам. По громким делам нужно делать это именно показательно, надо крутить и раскручивать всю цепочку, а не вылавливать пузатую мелочь из мутного коррупционного аквариума...


Если бы!
Только кто будет сажать, если замараны все,сверху донизу?
Безнадёга какая-то! :-o
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§ сайлау курманов
Re: Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3490
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.02.20 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получается и статья другая и все покровители не при чем, один он виноват, и наказание будет другое. Очень любопытно чем всё закончится и к кого окажется конец этой истории
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§ Сталкер
Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают в хищении 160 миллионов тенге
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 471
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 06.02.20 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Стесняюсь спросить

Вот и не спрашивайте. Раз стесняетесь. В очередной раз убеждаюсь, что зачастую Вы пишете лишь бы просто написать, и неважно что написать. Даже суть поднятого вопроса не поняв, главное быстрей строчить, строчить, строчить... Ещё раз: как можно похитить, присвоить и растратить то, что тебе не передавалось? Чиновника обвиняют ст.189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" - "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному".

Деньги за строительство колеса обозрения бюджетом были перечислены на счёт организации подрядчика. То есть вверены были АлатауГорСтрой, имеющего своё руководство и ответственных лиц внутри этой организации за распоряжение товарно-материальными ценностями.

Подрядчик колесо купил и установил. Купил не то, которое должен был. Кто что похитил? Как чиновник, не имеющей отношение к распоряжению деньгами самой этой организации, что-то мог похитить? Со счётов? Или на стройку прибежал ночью и оттуда похитил? Как, если ему деньги эти законным владельцем (бюджетом) не передавались? Наоборот, он своей подписью эти деньги перечислял из бюджета на счёт подрядчика.

Если он сам ничего не присваивал и не растрачивал, а сделать это мог только подрядчик, к примеру, поделившись с чиновником, то что чиновник тогда совершил? Взятку взял, злоупотребил властью? Или же похитил то, что ему не передавалось? Взял часть похищенного другими - значит, сам и похитил? Так что ли думаете? Странно как-то всё... Чистая коррупция вдруг становится не коррупцией. Как по волшебству.

[Исправлено: Сталкер, 06.02.2020 - 16:57]
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§ abaika95
Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают в хищении 160 миллионов тенге
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3056
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Разницу не понимаете?//



Понимаю) и все что вы пишите на "простынях" про:ах как может быть когда так быть не может, тоже прекрасно понимаю)
Но ещё раз задам без стеснения вопрос вы юрист по образованию?)
Если да то вы знаете что делать для получения ответа о кого нужно про "ах как может быть....."
А если нет то на то и суда нет))
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§ Сталкер
Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают в хищении 160 миллионов тенге
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 471
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 06.02.20 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
для получения ответа о кого нужно про "ах как может быть....." А если нет то на то и суда нет))

Всё, что нужно делать - делаю, так как делом с этим злосчастным колесом плотно занимаюсь с 13 мая. Здесь опубликована конкретная новость со ссылкой на брифинг старшего следователя первого департамента Агентства по противодействию коррупции (т.е. центральный аппарат). И именно здесь указано, что обвиняется чиновник не в совершении какого-либо коррупционного преступления, связанного с этим строительством, а в банальном присвоении и растрате чужого имущества. То есть по такому замыслу антикоррупционщиков - полученный результат в виде непригодного колеса, это никак не коррупция, а обыкновенное воровство. И я свои комментарии оставил строго по опубликованной новости, чтобы обратить внимание читателей на то, что происходит - какое на фиг у чиновника тут хищение? Сейчас после токаевского указа будут одни мошенники, расхитители и вымогатели, коррупционеры исчезнут - и побеждена коррупция... На счёт того, куда и как писать - даже не переживайте. Конвейер работает по этому вопросу, и не останавливается.

[Исправлено: Сталкер, 06.02.2020 - 17:09]
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