Сталкер Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают в хищении 160 миллионов тенге #20





(Полноправные пользователи) Сообщений: 471

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:52 Цитата: abaika95:

Стесняюсь спросить

Вот и не спрашивайте. Раз стесняетесь. В очередной раз убеждаюсь, что зачастую Вы пишете лишь бы просто написать, и неважно что написать. Даже суть поднятого вопроса не поняв, главное быстрей строчить, строчить, строчить... Ещё раз: как можно похитить, присвоить и растратить то, что тебе не передавалось? Чиновника обвиняют ст.189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" - "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному".



Деньги за строительство колеса обозрения бюджетом были перечислены на счёт организации подрядчика. То есть вверены были АлатауГорСтрой, имеющего своё руководство и ответственных лиц внутри этой организации за распоряжение товарно-материальными ценностями.



Подрядчик колесо купил и установил. Купил не то, которое должен был. Кто что похитил? Как чиновник, не имеющей отношение к распоряжению деньгами самой этой организации, что-то мог похитить? Со счётов? Или на стройку прибежал ночью и оттуда похитил? Как, если ему деньги эти законным владельцем (бюджетом) не передавались? Наоборот, он своей подписью эти деньги перечислял из бюджета на счёт подрядчика.



Если он сам ничего не присваивал и не растрачивал, а сделать это мог только подрядчик, к примеру, поделившись с чиновником, то что чиновник тогда совершил? Взятку взял, злоупотребил властью? Или же похитил то, что ему не передавалось? Взял часть похищенного другими - значит, сам и похитил? Так что ли думаете? Странно как-то всё... Чистая коррупция вдруг становится не коррупцией. Как по волшебству.



[Исправлено: Сталкер, 06.02.2020 - 16:57]