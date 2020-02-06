abaika95 Евгений ШИБАРШИН: Америка поможет? #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3043

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:36 Цитата-//Наверное он тоже заметил, что про проблему угнетения (в том числе и) этнических казахов в Китае говорят везде, но только не в Казахстане Новостей у нас про это нет, а между тем, эту тему даже Европарламент поднимал.//







И что? Что-то изменилось от того что они эту тему поднимают?) Поболтали и разошлись) Китай как двигал свое так и двигает и чхал он на все их поднимания) и Уйгур и Монгол и Тибетцев в Китае угнетают,что мировое сообщество както решило эту проблему? Нет, так же на побегушках бегут общаться с Китайским промышленным монстром) Казахстан дипломатичнее в этом плане должен быть,у нас в отличие от Помпео и его родины общая граница с Китаем,тут думать надо,прежде чем поднимать разные вопросы........