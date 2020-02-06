/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Евгений ШИБАРШИН: Америка поможет?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Америка поможет?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37978
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.20 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приезд любого высокопоставленного чиновника США в республики бывшего СССР воспринимается настороженно: нет ли там признаков экспорта очередной «цветной революции»? Не стал исключением и приезд в Казахстан госсекретаря США Майка ПОМПЕО.
Читать новость

§ abaika95
Re: Евгений ШИБАРШИН: Америка поможет?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3043
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Казахстане госсекретаря США очень заинтересовала тема положения этнических казахов в Китае//



Ой как божечки,заинтересовало его,так и чё чё?) Казахстану надо против Китайской политики выступить?) Ну пусть Помпео тогда и начинает если он такой заинтересованный а то ездят тут эмиссары подстрекатели, подстрекают БелАрусов на Россию нас на Китай) хитропопые больно)




Цитата-//Но еще больше – возможность развития интеграции Центрально-Азиатских республик.//


Все страны победнее пытаются тянутся к странам по богаче,чтоб в случае чего за помощью обратится и вообще) нам же Помпео предлагает объединится со среднеазиатскими доходягами) оно нам надо?)
Профайл

§ Поедатель
Re: Евгений ШИБАРШИН: Америка поможет?
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 06.02.20 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как его может волновать положение этнических казахов в Китае? Мне, как простому человеку, по барабану их положение. Если они там оказались, то это их выбор. Они приезжали на Ближний Восток, он в крови, хотя жили припеваючи. Бомбили Югославию. Ликвидировали Ирак манипулируя пробиркой с мукой. Неужели им можно верить??? Проповедуют свободу слова. Да, у них можно выйти к Белому дому и крикнуть, что президент лох. Но ведь на этом всё. А может нам и не нужна демократия? Ведь суть состоит в том, что есть не только права, но и обязанности. Если только качать права - это не демократия. Это - хаос.
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Евгений ШИБАРШИН: Америка поможет?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3489
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.02.20 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Было бы здорово если бывшие союзные республики объединились, как сделали государства европейского союза, однако усилия России расцениваются как имперские амбиции Путина, что очень печально. Нельзя забывать стараниями этих господ из-за океана нынче все бывшие некогда дружной единной страны очутились в развалинах. Гнать надо этих эмиссаров вместе с их заботой и демократией
Профайл Посетить вебсайт

§ Тот самый
Re: Евгений ШИБАРШИН: Америка поможет?
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 436
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 06.02.20 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ждём вторую серию теперь: Онищенко нашёл коронавирус в белорусской сметане :lol: :lol: :lol:
Профайл

§ Козлов я
Евгений ШИБАРШИН: Америка поможет?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 741
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.02.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Гнать надо этих эмиссаров вместе с их заботой и демократией

Или самим бежать.Вон в Италии дома продают по 1 евро, только заселяйся. https://rusplt.ru/news/italiya-snova-rasprodaet-688765.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

[Исправлено: Козлов я, 06.02.2020 - 11:31]
Профайл

§ Тот самый
Re: Евгений ШИБАРШИН: Америка поможет?
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 436
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 06.02.20 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Казахстане госсекретаря США очень заинтересовала тема положения этнических казахов в Китае


Наверное он тоже заметил, что про проблему угнетения (в том числе и) этнических казахов в Китае говорят везде, но только не в Казахстане ;-) Новостей у нас про это нет, а между тем, эту тему даже Европарламент поднимал.
Профайл

§ abaika95
Евгений ШИБАРШИН: Америка поможет?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3043
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Наверное он тоже заметил, что про проблему угнетения (в том числе и) этнических казахов в Китае говорят везде, но только не в Казахстане Новостей у нас про это нет, а между тем, эту тему даже Европарламент поднимал.//



И что? Что-то изменилось от того что они эту тему поднимают?) Поболтали и разошлись) Китай как двигал свое так и двигает и чхал он на все их поднимания) и Уйгур и Монгол и Тибетцев в Китае угнетают,что мировое сообщество както решило эту проблему? Нет, так же на побегушках бегут общаться с Китайским промышленным монстром) Казахстан дипломатичнее в этом плане должен быть,у нас в отличие от Помпео и его родины общая граница с Китаем,тут думать надо,прежде чем поднимать разные вопросы........
Профайл

* drakon
Евгений ШИБАРШИН: Америка поможет?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18530
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.02.20 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Новостей у нас про это нет,

Значит никто Казахов не угнетает... :oops:
Профайл

§ Козлов я
Евгений ШИБАРШИН: Америка поможет?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 741
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.02.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Значит никто Казахов не угнетает...

И даже наоборот
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 205
Пользователей: 3
Всего: 208

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх