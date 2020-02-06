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§ NG.kz
Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают в хищении 160 миллионов тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37978
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экс-главу Рудненского городского отдела строительства Динмухамбета Тлеуова подозревают в хищении 160 миллионов тенге при строительстве колеса обозрения, эксплуатацию которого запретили после попавшего в Сеть видеоролика.
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* drakon
Re: Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18530
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.02.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот вам и колесо... :lol: :oops:
Ворують, батенька - ворують... :lol: ;-)
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§ abaika95
Re: Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3043
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата/Ворують, батенька - ворують..//



Сажают,батенька сажают)
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