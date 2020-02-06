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≡ "Прочувствовать атмосферу" - Для чего в камере №14 СИЗО закрыли госслужащих Костанайской области?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Прочувствовать атмосферу" - Для чего в камере №14 СИЗО закрыли госслужащих Костанайской области?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37978
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экскурсию для местных госслужащих по одному из самых старых зданий Костанайской области — следственному изолятору, расположенному по ул. Жангельдина, 9, организовали сегодня, 6 февраля. Организатором выступила антикоррупционная служба области.
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§ abaika95
Re: "Прочувствовать атмосферу" - Для чего в камере №14...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3043
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Один-единственный побег из этого СИЗО совершил Амангельды Иманов//


Мужик чеж сказать)
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* drakon
Re: "Прочувствовать атмосферу" - Для чего в камере №14...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18530
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.02.20 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не те камеры им показали.
Надо было показать камеры,
где люди спят в 3 смены... :-o
И оставить их в них на
пару часов... :lol: :oops:
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