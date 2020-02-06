Цитата: abaika95:

Не в том дело рухани не рухани) в том что сейчас не решатся рубить деревья для постройки деревянных избушек на радость населению) из за определенных наших эмо-активистов)

Да сколько накронировали деревьев, можно было в каждом районе по городку сделать и еще на зимнее отопление города бы хватило.