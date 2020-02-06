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§ NG.kz
Избушка там на курьих ножках...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37978
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.20 - 07:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деревянный сказочный городок появился в Центральном сквере в 1979 году, когда Кустанай отмечал свое столетие. Процессом подготовки к юбилею руководили городские начальники в лице председателя горисполкома В. И. Тарана и первого секретаря горкома партии В. И. Шлычкова. Область возглавлял А. М. Бородин. Всем хотелось украсить и отметить праздник красочно, чтобы запомнился надолго. Идеи рассматривались разные.
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§ Victor Yang
Re: Избушка там на курьих ножках...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12452
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.02.20 - 07:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В том городке ещё кафе-мороженое было. Сидели на пеньках за деревянными столиками, а мороженое из избушки продавали. Это в 80-х было. Было ли с самого начала - не знаю.
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§ abaika95
Re: Избушка там на курьих ножках...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3043
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот интересно еслиб городские власти сейчас решили на день города поставить сказочный деревянный(!) городок то на энергии от истерики наших эмо-активистов можно было бы осветить его?) Или перенапряжение было б очень сильное?) Хм... надо к физиков уточнить))
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§ alex_60
Re: Избушка там на курьих ножках...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7170
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.02.20 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как то все было по домашнему,
Лебеди, сказочные городки.все в зелени.
Душа отдыхала глядя на все это.
Город был как живое существо.
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§ yudjin
Избушка там на курьих ножках...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6390
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.02.20 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вот интересно еслиб городские власти сейчас решили

нееее не решатся... не руханически выглядят.
Не так давно, при Садвокасове, планировалось в Костанае построить стационарный этногородок народов, проживающих на территории Казахстана... но видимо строить избу, ханок и хату в руханижангыру не вписывается.

Цитата:
alex_60:
Как то все было по домашнему, Лебеди, сказочные городки.все в зелени.

Как мне повезло, что застал эти рукотворные сооружения действии.
Первая зима городка:
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§ yudjin
Re: Избушка там на курьих ножках...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6390
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.02.20 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото городка:










А помните такие же деревянные фигуры стояли напротив детского мира. Только фото не сохранилось.
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§ abaika95
Избушка там на курьих ножках...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3043
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//нееее не решатся... не руханически выглядят.//



Не в том дело рухани не рухани) в том что сейчас не решатся рубить деревья для постройки деревянных избушек на радость населению) из за определенных наших эмо-активистов)



Цитата-//видимо строить избу, ханок и хату в руханижангыру не вписывается.//


1 мая хватает) в центре можешь всех встретить)
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§ Маркс
Избушка там на курьих ножках...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 742
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 06.02.20 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Не в том дело рухани не рухани) в том что сейчас не решатся рубить деревья для постройки деревянных избушек на радость населению) из за определенных наших эмо-активистов)

Да сколько накронировали деревьев, можно было в каждом районе по городку сделать и еще на зимнее отопление города бы хватило.
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§ abaika95
Избушка там на курьих ножках...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3043
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Да сколько накронировали деревьев, можно было в каждом районе по городку сделать и еще на зимнее отопление города бы хватило.//




Вы можете из обрезков и обрубков построить кучу избушек?) Ну вы мастак!)
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§ Маркс
Избушка там на курьих ножках...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 742
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 06.02.20 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вы можете из обрезков и обрубков построить кучу избушек?)

И не только. Из обрезков и обрубков можно получить метиловый и этиловый спирты, уксусную кислоту, фенолы, фурфурол, канифоль, скипидар, камфору, дубители, целлюлозу, эфирные масла и многое, многое другое, включая энергию.
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§ сайлау курманов
Re: Избушка там на курьих ножках...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3489
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.02.20 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К сведению местных депутатов: ежегодно бюджеты городов выделяеют большие деньги на постройку ледового городка. Почему бы в центре города не построить сказочный городок с горками и качелями пригодное в любое время года. То что нынче рудничане лицезрели всех привело в ступор
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§ самый умный
Re: Избушка там на курьих ножках...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 386
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 06.02.20 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
, где след их затерялся. А все-таки какая была сказка!


Под ивами возле парковки у штаба аэропорта стоят остатки какого-то деревянного городка со сказочными персонажами. Люди говорят, что они когда-то были привезены из парка.

Думаю, Наталье Здоровец было бы интересно их увидеть своими глазами.
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* drakon
Избушка там на курьих ножках...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18530
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.02.20 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Из обрезков и обрубков можно

Всё - построить. На то были раньше
специально обученные дюди... :lol: :oops:
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* drakon
Избушка там на курьих ножках...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18530
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.02.20 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
Думаю, Наталье Здоровец было бы интересно

Думаю и нам быдо бы интересно, их
увидеть, хотя бы на фото... :lol: :oops:
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