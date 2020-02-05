/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Запретить смартфоны в школах и ограничить онлайн-игры предложила депутат		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Запретить смартфоны в школах и ограничить онлайн-игры предложила депутат
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37974
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.02.20 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Майра Айсина предложила ввести запреты для детей и подростков в интернет-кафе и ограничить для них время доступа к онлайн-играм. Она обратилась с депутатским запросом к премьер-министру.
Читать новость

§ сайлау курманов
Re: Запретить смартфоны в школах и ограничить онлайн-игры...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3487
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.02.20 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из всех мер- запретительные,должны быть последними, после как все другие уже используется, а этого как раз и нет. Дети должны понимать что тупые и неграмотные они никому не нужны, хотя парашютом может быть баке-маке, но это уже в крови
Профайл Посетить вебсайт

§ Поедатель
Re: Запретить смартфоны в школах и ограничить онлайн-игры...
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 06.02.20 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самый простой способ - поставить "глушилки", но тогда дети просто перестанут ходить в школу)))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: 5555, Тимур Гафуров

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 170
Пользователей: 3
Всего: 173

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх