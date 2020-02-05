сайлау курманов Re: Запретить смартфоны в школах и ограничить онлайн-игры... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3487

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:53 Из всех мер- запретительные,должны быть последними, после как все другие уже используется, а этого как раз и нет. Дети должны понимать что тупые и неграмотные они никому не нужны, хотя парашютом может быть баке-маке, но это уже в крови