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§ NG.kz
Избушка там на курьих ножках...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37974
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.20 - 07:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деревянный сказочный городок появился в Центральном сквере в 1979 году, когда Кустанай отмечал свое столетие. Процессом подготовки к юбилею руководили городские начальники в лице председателя горисполкома В. И. Тарана и первого секретаря горкома партии В. И. Шлычкова. Область возглавлял А. М. Бородин. Всем хотелось украсить и отметить праздник красочно, чтобы запомнился надолго. Идеи рассматривались разные.
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§ Victor Yang
Re: Избушка там на курьих ножках...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12452
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.02.20 - 07:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В том городке ещё кафе-мороженое было. Сидели на пеньках за деревянными столиками, а мороженое из избушки продавали. Это в 80-х было. Было ли с самого начала - не знаю.
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§ abaika95
Re: Избушка там на курьих ножках...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3035
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот интересно еслиб городские власти сейчас решили на день города поставить сказочный деревянный(!) городок то на энергии от истерики наших эмо-активистов можно было бы осветить его?) Или перенапряжение было б очень сильное?) Хм... надо к физиков уточнить))
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§ alex_60
Re: Избушка там на курьих ножках...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7170
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.02.20 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как то все было по домашнему,
Лебеди, сказочные городки.все в зелени.
Душа отдыхала глядя на все это.
Город был как живое существо.
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