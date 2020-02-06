Поедатель Re: Евгений ШИБАРШИН: Америка поможет? #2





(Пользователи) Сообщений: 26

Регистрация: 26.07.17 (Пользователи) Отправлено: - 10:05 Как его может волновать положение этнических казахов в Китае? Мне, как простому человеку, по барабану их положение. Если они там оказались, то это их выбор. Они приезжали на Ближний Восток, он в крови, хотя жили припеваючи. Бомбили Югославию. Ликвидировали Ирак манипулируя пробиркой с мукой. Неужели им можно верить??? Проповедуют свободу слова. Да, у них можно выйти к Белому дому и крикнуть, что президент лох. Но ведь на этом всё. А может нам и не нужна демократия? Ведь суть состоит в том, что есть не только права, но и обязанности. Если только качать права - это не демократия. Это - хаос.