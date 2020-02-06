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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Америка поможет?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37974
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.20 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приезд любого высокопоставленного чиновника США в республики бывшего СССР воспринимается настороженно: нет ли там признаков экспорта очередной «цветной революции»? Не стал исключением и приезд в Казахстан госсекретаря США Майка ПОМПЕО.
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§ abaika95
Re: Евгений ШИБАРШИН: Америка поможет?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3035
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Казахстане госсекретаря США очень заинтересовала тема положения этнических казахов в Китае//



Ой как божечки,заинтересовало его,так и чё чё?) Казахстану надо против Китайской политики выступить?) Ну пусть Помпео тогда и начинает если он такой заинтересованный а то ездят тут эмиссары подстрекатели, подстрекают БелАрусов на Россию нас на Китай) хитропопые больно)




Цитата-//Но еще больше – возможность развития интеграции Центрально-Азиатских республик.//


Все страны победнее пытаются тянутся к странам по богаче,чтоб в случае чего за помощью обратится и вообще) нам же Помпео предлагает объединится со среднеазиатскими доходягами) оно нам надо?)
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§ Поедатель
Re: Евгений ШИБАРШИН: Америка поможет?
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 06.02.20 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как его может волновать положение этнических казахов в Китае? Мне, как простому человеку, по барабану их положение. Если они там оказались, то это их выбор. Они приезжали на Ближний Восток, он в крови, хотя жили припеваючи. Бомбили Югославию. Ликвидировали Ирак манипулируя пробиркой с мукой. Неужели им можно верить??? Проповедуют свободу слова. Да, у них можно выйти к Белому дому и крикнуть, что президент лох. Но ведь на этом всё. А может нам и не нужна демократия? Ведь суть состоит в том, что есть не только права, но и обязанности. Если только качать права - это не демократия. Это - хаос.
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