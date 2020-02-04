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≡ Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37974
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 4 февраля, на отчетной встрече с населением акима областного центра тему обсудили три человека: глава Костаная Кайрат Ахметов, глава Костанайской области Архимед Мухамбетов и пенсионер Аркадий Денисов.
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§ maxsaf
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5243
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.02.20 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Низ - как стволы, верх - как елочка. Довольно неплохо. Деревья закрыли бы фасад. Они там не нужны, их надо высадить по бокам или в другом месте
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§ Добринцофф
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7017
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 05.02.20 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Пора статью вводить Жестокое обращение с деревьями!

С кого начнём?
Все помойки в новогодних елках.
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§ Добринцофф
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7017
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.02.20 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
А то, красивейцший скверик с елями уничтожили для того, чтобы жральню поставить

Извините за глупый вопрос, вот этим вот словом"ЖрАлЬНя" теперь называются все общественные пункты питания,или это относится только к тем заведениям которые появились на месте вырубленных деревьев?
То есть если кафе построили построили просто на пустыре ,то там взрослые едят,а дети кушают,но если упаси боже на этом месте были деревья ,то они там все одинаково ЖРУТ?
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§ Добринцофф
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7017
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.02.20 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Взрослые люди не кушают. Они едят. Кушают только маленькие дети и кутята. Даже маленькие жирафики и носорожики, и те едят. Вот такие тонкости...

А когда на Новый год,стоит стол полный еды как будто в последний раз и на вас одиноко смотрит умирающее дерево,которое через несколько дней выкинут на помойку-это как называется кушать или есть?
По моему -это и есть самая ,что не на есть жральня.
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§ Victor Yang
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12452
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.02.20 - 07:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Взрослые люди не кушают. Они едят. Кушают только маленькие дети и кутята. Даже маленькие жирафики и носорожики, и те едят. Вот такие тонкости...

Согласно Большому толковому словарю,
КУШАТЬ, -аю, -аешь; нсв. что. Есть, принимать пищу. Употр. в формулах вежливого приглашения к еде (в нормативной речи в 1 л. не употр.). К. подано! Пожалуйте к. Кушайте, пожалуйста! Кушай поскорее! (ребёнку). // Устар. Пить (чай, кофе, вино).
Так что кушать приглашать можно, а про себя говорить нельзя.
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§ ACROS
Re: Аким Костанайской области поручил изменить подход к...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 196
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 06.02.20 - 08:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
это и есть самая ,что не на есть жральня.


Тогда и все остальные физиологическик действия гомо сапиенса, очевидно, нужно называть ( по версии журналистов) по новому ( по аналогии с точками общепита): туалеты - с....ня; публичный дом - е....ня;
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* yudjin
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
yudjin


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Сообщений: 6387
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.02.20 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Извините за глупый вопрос, вот этим вот словом"ЖрАлЬНя" теперь называются все общественные пункты

для униженных словом "жрать" надо провести филологический ликбез:

Еще относительно недавно, а именно в первой половине XIX века, глагол «жрать» без зазрения совести употребляли и по отношению к человеку. До этого времени он не считался каким-то грубым или оскорбительным.
Без тени смущения им и еще одним глаголом «кушать» пользовались известные писатели и поэты в своих произведениях.

А вот «есть» тогда относили к простонародным, резким словам. Одним из первых его стал использовать Александр Пушкин. Во многом благодаря этому русскому поэту, «есть» стал приобретать пусть и не положительную, но нейтральную окраску. Так писал в своей работе «Гордый наш язык» лингвист Владимир Колесов. Колесов же утверждает и то, что именно в пушкинские времена 2 глагола «жрать» и «пожирать» окрасились в разные смысловые оттенки и отдалились друг от друга навсегда. «Жрать» стало обозначать не просто «принимать пищу», но «жадно есть», «есть не в меру» или даже «пить» (например, алкоголь).

Однако глагол «жрать» существовал в русском языке задолго до XIX века. Многие эксперты связывают его происхождение со словом «горло» - «gъrdlo» (позже «гърло»). Первоначально оно означало буквально «то, чем едят». Современный глагол «жрать» является транформацией древне-русского слова «жьрати», а оно в свою очередь – производной от «gьrati». По крайней мере, корни у древнего «горла» («gъrdlo») и древнего «gьrati» одинаковы. Отсюда же, кстати, и жерло. Таким образом глагол «жрать» изначально употреблялся для обозначения процесса поглощения пищи. Данная версия описана и в кратком этимологическом словаре русского языка под редакцией Шанских и Иванова.

Исследователи языка предлагают, что глагол «жрать» произошел от слова «жрец». Действительно, на первый взгляд эти 2 слова довольно созвучны, впрочем, как и «жертва». Хотя, справедливости ради надо отметить, что языковед Фасмер был с этим категорически не согласен и утверждал, что все 3 слова имеют различное происхождение. А вот Ожегов, вопреки Фасмеру, считал, что эти слова однокоренные. В общем, согласно упомянутой версии, во времена, когда на земле царило язычество, «жрать» означало «приносить в жертву». Этим, кстати, объясняется и тот факт, что долгие века грубый теперь глагол считался высоким, как сейчас, например, «вкушать".

Но как быть с буквой «р» - «жеРтва» и «жРать»? Дело в том, что перестановка согласных весьма характерна для нашего языка. Ведь когда-то слово «жертва» звучало как «жретва». Отсюда и «жратва». Как же глагол стал означать употребление пищи? Все очень просто. Возможно, после жертвоприношения жрецы нередко сами ели мясо убитого животного. Так изменился смысл слова «жрать», которое стало обозначать просто «поедание пищи».
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§ abaika95
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3035
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//До этого времени он не считался каким-то грубым или оскорбительным.//




В 19 веке вообще свои нравы были,один человек мог другого в карты проиграть и это не считалось чемто грубым или оскорбительным) так и тут,те кто жрет ходят в жральни и называют их так же) их дело........)
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§ Маркс
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 739
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 06.02.20 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нет я подразумеваю тех кто называет кафе быстрого питания-жральней) и не надо тут быть смельчаком)

Ну это как раз правильно. Потому так и называются эти заведения - точки быстрого питания. "Кушать" или "принимать пищу" нужно обстоятельно, с толком, с расстановкой, чтобы почувствовать вкус приготовленного блюда. Именно для этого и создают всякие уютные уголки с определенным интерьером, кухней и прочими прелестями.

Точки же быстрого питания предназначены для банального утоления голода, для которого основную роль играет быстрота, а не эстетическое гурманство. Отсюда и пошли эти филологические отличия в определениях. Даже как-то нелепо звучит, что "пошел поужинать в кафе быстрого питания", больше подойдет "утолить голод", "перекусить". Опять же перекусывают обычно спокойные и интеллигентные люди, а если ты молод и очень голоден, то для чувственного усиления состояния применяется глагол "жрать".

Для сравнения, если один человек говорит, что "хочет кушать", а второй говорит, что "хочет жрать", то второго начинаешь бояться больше. Помните же как в детстве: "Открывайте шире двери, а то повара съедим!" Следовательно, голод второго нужно как можно скорее погасить, а для этого больше всего подходят жральни - точки быстрого питания.
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§ abaika95
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3035
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Опять же перекусывают обычно спокойные и интеллигентные люди, а если ты молод и очень голоден, то для чувственного усиления состояния применяется глагол "жрать"//




Да ради бога) я же не отказываюсь от определения,ходите жрите раз вам так нравится и вы молодые и вечно голодные, я там перекусываю)

[Исправлено: abaika95, 06.02.2020 - 09:40]
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§ Маркс
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 739
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 06.02.20 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да ради бога) я же не отказываюсь от определения,ходите жрите раз вам так нравится и вы молодые и вечно голодные, я там перекусываю)

Вы, стесняюсь спросить, себя к кому относите? К старым и сытым или к спокойным и интеллигентным?
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§ Добринцофф
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7017
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.02.20 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
же утверждает и то, что именно в пушкинские времена

Причем здесь пушкинские времена,они тогда стрелялись после каждой тусовки,давай тогда и дуэли в наше время перенесём.
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* Елена Пикельная
Re: Аким Костанайской области поручил изменить подход к...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 326
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 06.02.20 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
или это относится только к тем заведениям которые появились на месте вырубленных деревьев?

Именно к тем. Когда Ваше же право на нормальную окружающую среду попрано ради прибыли владельцев пункта быстро-вредного питания. Только Вы этого не понимаете. Тут ведь вот ещё какая тонкость. Свой родимый гастрит или сахарный диабет человек сам взращивает и никому из окружающих этим не мешает. Ради бога, пусть взращивает. Но когда вырубаются деревья, это касается качества воздуха, которым дышат все: и наживающие себе диабет, и здоровые, и понимающие, и не шибко понимающие. Думаю, в городе можно было найти и другое место для жральни. Тогда она не вызывала бы столько негатива и была бы милой кафешкой.
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* Елена Пикельная
Re: Аким Костанайской области поручил изменить подход к...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 326
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 06.02.20 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А когда на Новый год,стоит стол полный еды как будто в последний раз и на вас одиноко смотрит умирающее дерево,которое через несколько дней выкинут на помойку-это как называется кушать или есть?

Понятия не имею. Не ставлю ёлку. И у меня нет привычки в новогоднюю ночь набивать желудок, как в последний раз. Так что вопрос абсолютно мимо.
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