Цитата: Добринцофф:

Извините за глупый вопрос, вот этим вот словом"ЖрАлЬНя" теперь называются все общественные пункты

для униженных словом "жрать" надо провести филологический ликбез:



Еще относительно недавно, а именно в первой половине XIX века, глагол «жрать» без зазрения совести употребляли и по отношению к человеку. До этого времени он не считался каким-то грубым или оскорбительным.

Без тени смущения им и еще одним глаголом «кушать» пользовались известные писатели и поэты в своих произведениях.



А вот «есть» тогда относили к простонародным, резким словам. Одним из первых его стал использовать Александр Пушкин. Во многом благодаря этому русскому поэту, «есть» стал приобретать пусть и не положительную, но нейтральную окраску. Так писал в своей работе «Гордый наш язык» лингвист Владимир Колесов. Колесов же утверждает и то, что именно в пушкинские времена 2 глагола «жрать» и «пожирать» окрасились в разные смысловые оттенки и отдалились друг от друга навсегда. «Жрать» стало обозначать не просто «принимать пищу», но «жадно есть», «есть не в меру» или даже «пить» (например, алкоголь).



Однако глагол «жрать» существовал в русском языке задолго до XIX века. Многие эксперты связывают его происхождение со словом «горло» - «gъrdlo» (позже «гърло»). Первоначально оно означало буквально «то, чем едят». Современный глагол «жрать» является транформацией древне-русского слова «жьрати», а оно в свою очередь – производной от «gьrati». По крайней мере, корни у древнего «горла» («gъrdlo») и древнего «gьrati» одинаковы. Отсюда же, кстати, и жерло. Таким образом глагол «жрать» изначально употреблялся для обозначения процесса поглощения пищи. Данная версия описана и в кратком этимологическом словаре русского языка под редакцией Шанских и Иванова.



Исследователи языка предлагают, что глагол «жрать» произошел от слова «жрец». Действительно, на первый взгляд эти 2 слова довольно созвучны, впрочем, как и «жертва». Хотя, справедливости ради надо отметить, что языковед Фасмер был с этим категорически не согласен и утверждал, что все 3 слова имеют различное происхождение. А вот Ожегов, вопреки Фасмеру, считал, что эти слова однокоренные. В общем, согласно упомянутой версии, во времена, когда на земле царило язычество, «жрать» означало «приносить в жертву». Этим, кстати, объясняется и тот факт, что долгие века грубый теперь глагол считался высоким, как сейчас, например, «вкушать".



Но как быть с буквой «р» - «жеРтва» и «жРать»? Дело в том, что перестановка согласных весьма характерна для нашего языка. Ведь когда-то слово «жертва» звучало как «жретва». Отсюда и «жратва». Как же глагол стал означать употребление пищи? Все очень просто. Возможно, после жертвоприношения жрецы нередко сами ели мясо убитого животного. Так изменился смысл слова «жрать», которое стало обозначать просто «поедание пищи».