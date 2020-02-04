Цитата: Елена Пикельная:

Взрослые люди не кушают. Они едят. Кушают только маленькие дети и кутята. Даже маленькие жирафики и носорожики, и те едят. Вот такие тонкости...

А когда на Новый год,стоит стол полный еды как будто в последний раз и на вас одиноко смотрит умирающее дерево,которое через несколько дней выкинут на помойку-это как называется кушать или есть?

По моему -это и есть самая ,что не на есть жральня.