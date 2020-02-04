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≡ Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37972
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 4 февраля, на отчетной встрече с населением акима областного центра тему обсудили три человека: глава Костаная Кайрат Ахметов, глава Костанайской области Архимед Мухамбетов и пенсионер Аркадий Денисов.
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§ maxsaf
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5243
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.02.20 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Низ - как стволы, верх - как елочка. Довольно неплохо. Деревья закрыли бы фасад. Они там не нужны, их надо высадить по бокам или в другом месте
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* Добринцофф
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7016
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 05.02.20 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Пора статью вводить Жестокое обращение с деревьями!

С кого начнём?
Все помойки в новогодних елках.
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* Добринцофф
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7016
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.02.20 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
А то, красивейцший скверик с елями уничтожили для того, чтобы жральню поставить

Извините за глупый вопрос, вот этим вот словом"ЖрАлЬНя" теперь называются все общественные пункты питания,или это относится только к тем заведениям которые появились на месте вырубленных деревьев?
То есть если кафе построили построили просто на пустыре ,то там взрослые едят,а дети кушают,но если упаси боже на этом месте были деревья ,то они там все одинаково ЖРУТ?
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* Добринцофф
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7016
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.02.20 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Взрослые люди не кушают. Они едят. Кушают только маленькие дети и кутята. Даже маленькие жирафики и носорожики, и те едят. Вот такие тонкости...

А когда на Новый год,стоит стол полный еды как будто в последний раз и на вас одиноко смотрит умирающее дерево,которое через несколько дней выкинут на помойку-это как называется кушать или есть?
По моему -это и есть самая ,что не на есть жральня.
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