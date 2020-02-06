/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сухой остаток. С 28 января по 2 февраля		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Сухой остаток. С 28 января по 2 февраля
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37972
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.20 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 157 человек, из них поместили 149: 134 мужчины и 15 женщин.
Читать статью

§ drakon
Re: Сухой остаток. С 28 января по 2 февраля
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18525
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.02.20 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то остаток совсем - сухой... :-o
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 98
Пользователей: 1
Всего: 99

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх