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§ NG.kz
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37971
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 4 февраля, на отчетной встрече с населением акима областного центра тему обсудили три человека: глава Костаная Кайрат Ахметов, глава Костанайской области Архимед Мухамбетов и пенсионер Аркадий Денисов.
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§ maxsaf
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5243
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.02.20 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Низ - как стволы, верх - как елочка. Довольно неплохо. Деревья закрыли бы фасад. Они там не нужны, их надо высадить по бокам или в другом месте
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