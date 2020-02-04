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abaika95:
Поэтому вы на судебные заседания не ездите?)
С 2016 по 2019 год лично я с судов не вылазил. Куда и как ходить или же ездить или кого-то вместо себя отправить - уж как-нибудь опять таки сам разберусь))) У меня как-то и других дел хватает. И никакой связи между камерой и судами вообще вот опять никакой... Пишете лишь бы написать что ли?
Цитата:
abaika95:
на камеру сказать про власть плохо это не интересно,стушуешся еще,заикнешся)
По-моему, Вы как всегда откровенно передёргиваете, что уже привычно. Речь была о репортаже "Хабар-24" про акима Рудного и о том, что большинство респондентов на камеру оценили положительно работу этого акима. Речи лично обо мне вот вообще и близко не было, даже в предыдущем сообщении, так как я там какую-либо оценку не давал. Видимо, Вам даже не всегда понятны прописные истины, что большинство обыкновенных людей тушуется говорить на камеру и люди могут говорить, что, как предполагают, от них хотят услышать в такой ситуации.