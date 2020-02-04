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≡ "Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму работать не надо!" - как прошла встреча Бахытжана Гаязова с рудничанами		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму работать не надо!" - как прошла встреча Бахытжана Гаязова с рудничанами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37971
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отчётная встреча акима Рудного по традиции началась с отчёта о развитии города и планах. А вот на череду вопросов он отвечал, прибегая к помощи своих заместителей и подчинённых. Дошло до того, что одного из них Гаязов решил уволить.
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§ Сталкер
Re: "Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 05.02.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вот Сталкеру этот репортаж должен не понравится

Наоборот. Сталкеру он понравился))) Ну и надо понимать, что на камеру многие стесняются говорит то, что думают, тем более, критично о властях, да и просто стушеваться могут. Я больше доверяю тому, что люди пишут, а не говорят на камеру.
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§ abaika95
"Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму работать не надо!" - как прошла встреча Бахытжана Гаязова с рудничанами
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3030
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.02.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну и надо понимать, что на камеру многие стесняются говорит то, что думают, тем более, критично о властях//


Поэтому вы на судебные заседания не ездите?)боитесь стушеватся?)


Цитата-//Я больше доверяю тому, что люди пишут, а не говорят на камеру//


А ну логично) на камеру сказать про власть плохо это не интересно,стушуешся еще,заикнешся) а вот как придёшь домой) как сядешь за боевой комп,как понапишешь всякого кака власть плохая в Казахстане при этом живя где-нибудь в Челябинске или Германии) вот тогда да,уважение просыпается к себе аж) гордость берет за героизм и ораторское искусство) вот мол как я могу) о а ещё Сталкер меня лайкнул,да вообще тогда я герой) ща ещё 100500 комментов ему накидаю,пусть знает как я плохо отношусь к власти в КЗ,пусть подсчитывает мое мнение)))
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§ Сталкер
Re: "Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 05.02.20 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Поэтому вы на судебные заседания не ездите?)

С 2016 по 2019 год лично я с судов не вылазил. Куда и как ходить или же ездить или кого-то вместо себя отправить - уж как-нибудь опять таки сам разберусь))) У меня как-то и других дел хватает. И никакой связи между камерой и судами вообще вот опять никакой... Пишете лишь бы написать что ли?

Цитата:
abaika95:
на камеру сказать про власть плохо это не интересно,стушуешся еще,заикнешся)

По-моему, Вы как всегда откровенно передёргиваете, что уже привычно. Речь была о репортаже "Хабар-24" про акима Рудного и о том, что большинство респондентов на камеру оценили положительно работу этого акима. Речи лично обо мне вот вообще и близко не было, даже в предыдущем сообщении, так как я там какую-либо оценку не давал. Видимо, Вам даже не всегда понятны прописные истины, что большинство обыкновенных людей тушуется говорить на камеру и люди могут говорить, что, как предполагают, от них хотят услышать в такой ситуации.
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§ abaika95
"Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму работать не надо!" - как прошла встреча Бахытжана Гаязова с рудничанами
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3030
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.02.20 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Куда и как ходить или же ездить или кого-то вместо себя отправить - уж как-нибудь опять таки сам разберусь//


Ааа ну да вы же у нас личность неприкосновенная целый руководитель Общественного объединения куда уж у вас интересоваться общественности да?)
Как у вас ловко мухи отдельно котлеты отдельно)

Вот думаю если б Гаязов начал в сети обсуждать правильность произношения вашего имени вы визг сразу бы подняли "что этот аким себе позволяет"?) Или чуть позже?)

Потомучто у вас непонятно,вроде боритесь за права потребителей или какие-то свои цели преследуете?) вы уже определитесь вы защитник потребителей в первую очередь или местный Навэльный?) У вас роли меняются туда сюда,поинтересоваться у вас ниочем нельзя потомучто я не член вашего ОО но вы можете закидывать всякую чушь потомучто потомучто?)



Цитата-//Пишете лишь бы написать что ли?//



А вы ради чего пишите?) Ради божественной идеи?) Ради чего писали о произношении имени?) Я на ваш вопрос отвечу,мне нравится дисскутировать)
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§ abaika95
"Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму работать не надо!" - как прошла встреча Бахытжана Гаязова с рудничанами
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3030
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.02.20 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//моему, Вы как всегда откровенно передёргиваете, что уже привычно. Речь была о репортаже "Хабар-24" про акима Рудного и о том, что большинство респондентов на камеру оценили положительно работу этого акима. Речи лично обо мне вот вообще и близко не было)/


А я вас чтото говорил?) Кроме того что вы комменты "лайкаете" ?)



Цитата-//Вам даже не всегда понятны прописные истины, что большинство обыкновенных людей тушуется говорить на камеру и люди могут говорить, что, как предполагают, от них хотят услышать в такой ситуации//




Да у вас есть заключение психолога или социологические опросы что люди тушуются на камеру говорить?) Просто признайте уже что крутитесь как уж)вам невыгодно признавать что на камеру как бы они там не тушавались но люди говорили что критичные отзывы что похвальные) но в итоге было больше похвальбы) вам то конечно выгодно признавать что в интернетах в вашей группе особенно истинное мнение народа звучит) где треть комментов написаны вами или вашими админами) просто обратите внимание на показательную ветку с колесом,ни одного Рудничанина не высказалось) вы не в счёт...... )
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§ Сталкер
"Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму работать не надо!" - как прошла встреча Бахытжана Гаязова с рудничанами
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 05.02.20 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Как у вас ловко мухи отдельно котлеты отдельно)

А как по-другому? Если я что-либо комментирую непосредственно по деятельности организации, мною возглавляемой, то разумные люди это так и воспринимают. Но приплетать каких-то потребителей, ЦЗПП и то, чем занимаюсь в основном - к темам, где как обыкновенный пользователь высказал своё личное мнение, не относящееся вообще ни к потребителям, ни к ЦЗПП и т.д. (с тем же ДВК и т.п.), это уж точно неумно. На Вашу идею заниматься мне только потребителями и открывать рот только по вопросам потребителей - уже Вам писал, не говорите, что мне делать - не скажу, куда Вам идти... И это вообще не дискуссия в таких случаях - это непонятно что (или мне несколько аккаунтов создать надо что ли, чтобы Вам понятнее стало, куда надо переплетать ЦЗПП и потребителей, где они вообще не причём). Дискутируйте в таких случаях как-то без меня, сами с собой, часто это у Вас хорошо получается 8-)

[Исправлено: Сталкер, 05.02.2020 - 19:03]
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