abaika95 "Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму работать не надо!" - как прошла встреча Бахытжана Гаязова с рудничанами #34





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3030

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:55 Цитата-//моему, Вы как всегда откровенно передёргиваете, что уже привычно. Речь была о репортаже "Хабар-24" про акима Рудного и о том, что большинство респондентов на камеру оценили положительно работу этого акима. Речи лично обо мне вот вообще и близко не было)/





А я вас чтото говорил?) Кроме того что вы комменты "лайкаете" ?)







Цитата-//Вам даже не всегда понятны прописные истины, что большинство обыкновенных людей тушуется говорить на камеру и люди могут говорить, что, как предполагают, от них хотят услышать в такой ситуации//









Да у вас есть заключение психолога или социологические опросы что люди тушуются на камеру говорить?) Просто признайте уже что крутитесь как уж)вам невыгодно признавать что на камеру как бы они там не тушавались но люди говорили что критичные отзывы что похвальные) но в итоге было больше похвальбы) вам то конечно выгодно признавать что в интернетах в вашей группе особенно истинное мнение народа звучит) где треть комментов написаны вами или вашими админами) просто обратите внимание на показательную ветку с колесом,ни одного Рудничанина не высказалось) вы не в счёт...... )