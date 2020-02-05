Цитата: Мститель:

Вся противопожарная техника уже должна три раза быть списанной

В РФ предельный срок эксплуатации техники максимальной массой более 12 тонн - 28 лет. Соотвественно в 2019 году техника должны быть максимум 1991 года выпуска. Это предельный срок. А по хорошему не более 15 лет - нормальной эксплуатации от первоначальной машины останется только рама и корпус, остальное уже будет заменено на зап. части. Теперь глянем на наши пожарки (даже не лесхоза а городские). Новые - 50% в лучшем случае. Частенько вижу летом. Сначала уезжает новая техника на выезд. Потом потихоньку чапает старичок (который стоял в резерве из-за старости, но другого то нет).