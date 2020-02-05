/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Водовоз без огнетушителя, в неисправном состоянии» - вдова умершего после пожара лесника пытается взыскать 7 млн тенге в Костанае 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«Водовоз без огнетушителя, в неисправном состоянии» - вдова умершего после пожара лесника пытается взыскать 7 млн тенге в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37971
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.02.20 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
44-летний Малик Дюсембаев умер в реанимации областной больницы в конце 2019 года. Он получил 50% ожогов головы и шеи при тушении пожара лесного массива. Вдова пытается доказать, что ее муж умер из-за халатности работодателя
Читать новость

§ Мститель
Re: «Водовоз без огнетушителя, в неисправном состоянии» - вдова...
Мститель


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 05.11.19
Отправлено: 05.02.20 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может спросить с акимата области? Почему автопарк лесоучреждений доведён до такого состояния. Раз они финансируются с областного бюджета. Вся противопожарная техника уже должна три раза быть списанной
Профайл

§ 5555
Re: «Водовоз без огнетушителя, в неисправном состоянии» - вдова...
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 104
Регистрация: 02.03.15
Отправлено: 05.02.20 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мститель:
Вся противопожарная техника уже должна три раза быть списанной

В РФ предельный срок эксплуатации техники максимальной массой более 12 тонн - 28 лет. Соотвественно в 2019 году техника должны быть максимум 1991 года выпуска. Это предельный срок. А по хорошему не более 15 лет - нормальной эксплуатации от первоначальной машины останется только рама и корпус, остальное уже будет заменено на зап. части. Теперь глянем на наши пожарки (даже не лесхоза а городские). Новые - 50% в лучшем случае. Частенько вижу летом. Сначала уезжает новая техника на выезд. Потом потихоньку чапает старичок (который стоял в резерве из-за старости, но другого то нет).
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Козлов я, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 136
Пользователей: 2
Всего: 138

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх