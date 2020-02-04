|Цитата:
Елена Пикельная:
Предлагаю Юджину начать коллекционировать фото тех зелёных уголков
они конечно периодически попадают в кадр
Для сравнения...возле медучилища:
Как вы думаете долго ли протянут эти обрубки?
После их гибели высадят ли здесь другие или тупо под парковку закатают?
Цитата:
Елена Пикельная:
например, тополиная рощица возле Феслы ещё жива?
по-моему, харчевня тоже приложила топорик к ликвидации?
Часть еще есть... но не на долго, по ходу.
Цитата:
Елена Пикельная:
скверик с елями уничтожили для того, чтобы жральню поставить, а потом выяснилось, что ни у кого не осталось даже фото.
Есть зимние фото у меня где-то в архивах.