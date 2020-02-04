abaika95 Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае #35





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3026

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:25 Цитата/взрослые люди не кушают. Они едят. Кушают только маленькие дети и кутята//







О да вы окромя что биолог ещё и филологх) ну тогда вы наверно помните это легендарное про Чехова





— Однажды мы разговорились о «Степи». Почему-то вспомнилась в самом начале фраза, на которой я запнулся, читая впервые рассказ: «Она была жива, пока не умерла...»



Что-то в этом роде. — Быть не может! — воскликнул Чехов и сейчас же достал с полки книгу и нашел место: «До своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики»,

— Чехов рассмеялся. — Действительно, как это я так не доглядел. А впрочем, нынешняя публика не такие еще фрукты кушает. Нехай!





Ну Чехов то не знал что взрослые люди едят...)









Цитата-//Вы подразумеваете тех, кто стрижёт купоны от установки жрален вместо зеленых насаждений? Да Вы смельчак!//





Нет я подразумеваю тех кто называет кафе быстрого питания-жральней) и не надо тут быть смельчаком)