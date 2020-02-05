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≡ Трассу Костанай - Аулиеколь не чистят		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Трассу Костанай - Аулиеколь не чистят
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37971
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.02.20 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео, сделанное сегодня, 5 февраля, на трассе Костанай - Ауликколь, прислала "НГ" подписчица Ольга. "Куда смотрит наш аким?" - возмущается она.
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* drakon
Re: Трассу Костанай - Аулиеколь не чистят
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18522
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.02.20 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я смотрю - видео.
Аким? Наверное - тоже... :lol: :-o
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* Гога
Re: Трассу Костанай - Аулиеколь не чистят
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2190
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.02.20 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
-----А где это --- Ауликколь??
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* drakon
Трассу Костанай - Аулиеколь не чистят
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18522
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.02.20 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-А где это --- Ауликколь??

Мне кажется, Урицкий... :lol: :-P
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§ Сталкер
Трассу Костанай - Аулиеколь не чистят
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 460
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 05.02.20 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-----А где это --- Ауликколь??

Аулиеколь - село, административный центр Аулиекольского района Костанайской области Казахстана. Село расположено в 110 км на юго-восток от областного центра города Костаная. Бывшее название Семиозёрное.

[Исправлено: Сталкер, 05.02.2020 - 16:59]
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§ alex_60
Re: Трассу Костанай - Аулиеколь не чистят
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7168
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.02.20 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор похоже вчера родился,
Не знает что такое снег и бураны.
И поуехавшие, задавая глупые вопросы.
Ну понимаю Пенсионеры,
но зачем уж совсем.
Спросите сколько один плюс один.
То же самое примерно.
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* drakon
Трассу Костанай - Аулиеколь не чистят
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18522
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.02.20 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Бывшее название Семиозёрное.

Спасибо, дожился я... :-o
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§ Fasd
Re: Трассу Костанай - Аулиеколь не чистят
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 05.02.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мне кажется, Урицкий.

Урицкий это сейчас Сарыколь.
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