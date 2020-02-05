alex_60 Re: Трассу Костанай - Аулиеколь не чистят #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7168

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:03 Автор похоже вчера родился,

Не знает что такое снег и бураны.

И поуехавшие, задавая глупые вопросы.

Ну понимаю Пенсионеры,

но зачем уж совсем.

Спросите сколько один плюс один.

То же самое примерно.