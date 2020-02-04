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≡ Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37971
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 4 февраля, на отчетной встрече с населением акима областного центра тему обсудили три человека: глава Костаная Кайрат Ахметов, глава Костанайской области Архимед Мухамбетов и пенсионер Аркадий Денисов.
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§ yudjin
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6384
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 05.02.20 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Предлагаю Юджину начать коллекционировать фото тех зелёных уголков

они конечно периодически попадают в кадр
Для сравнения...возле медучилища:


Как вы думаете долго ли протянут эти обрубки?
После их гибели высадят ли здесь другие или тупо под парковку закатают?

Цитата:
Елена Пикельная:
например, тополиная рощица возле Феслы ещё жива?

по-моему, харчевня тоже приложила топорик к ликвидации?
Часть еще есть... но не на долго, по ходу.

Цитата:
Елена Пикельная:
скверик с елями уничтожили для того, чтобы жральню поставить, а потом выяснилось, что ни у кого не осталось даже фото.

Есть зимние фото у меня где-то в архивах.
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* abaika95
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3026
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.02.20 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//то, красивейцший скверик с елями уничтожили для того, чтобы жральню поставить//


Жральню, хех)

Ну это конечно кто чем там занимается) люди кушают,кто-то жрёт) бывает)
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* Гога
Re: Аким Костанайской области поручил изменить подход к...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2190
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.02.20 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
------------------yudjin --- вот одно нашел твое фото.
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§ yudjin
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6384
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 05.02.20 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
yudjin --- вот одно нашел твое фото.

да точно моё... несколько делал в тот момент, пока на остановке Кинотеатр Кустанай стоял.
Спасибо.
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§ Елена Пикельная
Re: Аким Костанайской области поручил изменить подход к...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 324
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 05.02.20 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
люди кушают

Взрослые люди не кушают. Они едят. Кушают только маленькие дети и кутята. Даже маленькие жирафики и носорожики, и те едят. Вот такие тонкости...

Цитата:
abaika95:
кто-то жрёт)

Вы подразумеваете тех, кто стрижёт купоны от установки жрален вместо зеленых насаждений? Да Вы смельчак!
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* abaika95
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3026
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.02.20 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата/взрослые люди не кушают. Они едят. Кушают только маленькие дети и кутята//



О да вы окромя что биолог ещё и филологх) ну тогда вы наверно помните это легендарное про Чехова


— Однажды мы разговорились о «Степи». Почему-то вспомнилась в самом начале фраза, на которой я запнулся, читая впервые рассказ: «Она была жива, пока не умерла...»

Что-то в этом роде. — Быть не может! — воскликнул Чехов и сейчас же достал с полки книгу и нашел место: «До своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики»,
— Чехов рассмеялся. — Действительно, как это я так не доглядел. А впрочем, нынешняя публика не такие еще фрукты кушает. Нехай!


Ну Чехов то не знал что взрослые люди едят...)




Цитата-//Вы подразумеваете тех, кто стрижёт купоны от установки жрален вместо зеленых насаждений? Да Вы смельчак!//


Нет я подразумеваю тех кто называет кафе быстрого питания-жральней) и не надо тут быть смельчаком)
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§ таноми52
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1563
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.02.20 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А впрочем, нынешняя публика не такие еще фрукты кушает.



Не прав. Чехов здесь говорит с иронией, а Вы серьёзно. Вот для просвещения информация:"Слово "есть"стилистически нейтрально. Мы можем употреблять его в любом тексте любого стиля. В отличие от него, слово "кушать" имеет особенные оттенки значения — оно придает речи манерность, слащавость. Считается, что это связано с употреблением лакеями этикетной формулы «кушать подано, прошу к столу».
Использование глагола "кушать" особенно в речи о себе придает высказыванию странный оттенок самоуничижения и торжественного преклонения перед самим же собой"

[Исправлено: таноми52, 05.02.2020 - 17:51]
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* abaika95
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3026
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.02.20 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Чехов здесь говорит с иронией, а Вы серьёзно//


А вы это как поняли что я серьезно?)

Вот и вам для просвещения)

Глагол же кушать стилистически ограничен в своем употреблении прежде всего как слово, относящееся к речевому этикету; вежливое приглашение гостя, гостей к столу. В этой ситуации используют инфинитив (кушать) — в составе этикетной формулы «кушать подано, прошу к столу» или в повелительном наклонении — в составе другой формулы «кушайте, пожалуйста!».

Впрочем пусть будет хоть и для детей) хоть и для лакеев) главное показательно кто где кушает а кто где жрёт!)
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* drakon
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18522
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.02.20 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
«кушать подано,

Таноми,откула ему это знать?... :lol:
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§ Козлов я
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 737
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 05.02.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
пока на остановке Кинотеатр Кустанай стоял

Что, правда такая остановка еще есть? Или это дела давно забытых дней?
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