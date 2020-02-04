Цитата: Kairat stayer:

Ещё помню за разговор, что в областном центре будет разработана электронная база данных зелёных насаждений, возможно работы ведутся в данном направлении. Но пока элементарную инвентаризацию зеленых насаждений можно-же произвести. Включающую как минимум замеры диаметра стволов, высоту, определить хотя бы примерный возраст и осуществить общую оценку санитарного состояния деревьев

Пока разработка базы данных дойдет от КЖБИ до КСК, то, что внесли по КЖБИ уже устареет. И потом, деньги туда надо вбухать немалые. При Зеленстрое прекрасно без базы данных обходились и все делалось как надо. Во-первых, потому что были специалисты. Во-вторых, потому что кругом не временщики и варвары были, людям было не все равно, чем будут дышат их дети. Ну, и общий уровень грамотности был выше.

А для определния состояния дерева достаточно выучить "шкалу категорий состояния деревьев", которая давно разработана и нечего тут велосипед изобретать, а то у наших спецов он непременно получится с квадратными колёсами.