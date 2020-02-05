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≡ "Потому что компьютер" - о скандале с колесом обозрения высказался аким Рудного		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Потому что компьютер" - о скандале с колесом обозрения высказался аким Рудного
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37969
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.02.20 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Рудного Бахытжан ГАЯЗОВ 4 февраля на встрече с населением впервые публично высказался о злополучном аттракционе после того, как в июне 2019 года кабинки колеса обозрения начали при сильных порывах ветра вращаться вокруг своей оси.
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§ abaika95
"Потому что компьютер" - о скандале с колесом обозрения высказался аким Рудного
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3023
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.02.20 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//В личном деле все указано. Не ленитесь, читайте//


Читаю,Макс работал в акиматах программистом с 2000 по 2001) мда,какие 20 лет назад там госзакупки? тьфу)
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§ maxsaf
"Потому что компьютер" - о скандале с колесом обозрения высказался аким Рудного
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5241
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.02.20 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Сейчас прокуратура области жалобу рассматривает...

Как долго они ее рассматривают? Я понимаю, сумма там не очень большая, но возмущает неприкрытая наглость.
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§ Сталкер
Re: "Потому что компьютер" - о скандале с колесом...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 459
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 05.02.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сталкер по #2 есть что сказать?)

Уже сказал же.

Цитата:
abaika95:
рук ЦЗПП г.Рудного который в Рудном не живёт)

Вы то откуда знаете о моём местоположении и тем более о месте постоянного жительства? Может я в Рудном нахожусь? А так да - враги сожгли родную хату, потом её отжали, через день угрожали в Рудном физической расправой, ещё куча всего, что в следственном отделе возбуждено больше десятка уголовных дел и только за первое полугодие 2019 года, и все не раскрыты)))

А вообще же, мне нет как таковой именно необходимость жить в Рудном, чтобы быть в курсе ситуации и вести дела потому же Рудному (глаз и ушей хватает, даже не представляете, как их хватате).

Я же не аким, дела у меня другие, не требующие постоянного проживания именно в Рудном. А так не переживайте, гражданство у меня Казахстана, никуда не собираюсь, нахожусь на территории Казахстана и с 2015 года территорию Казахстана вообще не покидал.
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§ maxsaf
Re: "Потому что компьютер" - о скандале с колесом...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5241
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.02.20 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
какие 20 лет назад там госзакупки?

А и правда, какие? Поделитесь вашим опытом?))
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§ Добрый земледелец
Re: "Потому что компьютер" - о скандале с колесом...
Добрый земледелец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 22.01.19
Отправлено: 05.02.20 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
- Я слышал из СМИ о решении суда, - ответил аким. - Но они подали аппеляцию, отстаивают свои права.

Так получается аким наврал? Это как понимать, уважаемый абайка?)
Цитата:
yudjin:
Как сообщили "НГ" 5 февраля в пресс-службе Костанайского областного суда, апелляционная жалоба на решение специализированного межрайонного экономического суда о демонтаже аттракциона "Колесо обозрения" в Рудном пока не поступала.
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§ Сталкер
Re: "Потому что компьютер" - о скандале с колесом...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 459
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 05.02.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
но вы упорно их зачем-то соотносите)

Если Вам так кажется, это не значит что это так и есть. Лично я не помню, что именно я это так соотносил.

Цитата:
abaika95:
вроде потребителей должны защищать а не манипулировать фактами и опросики проводить)

Только не говорите мне, чем я должен заниматься и кому там что-то должен, тогда уж точно я не скажу, куда Вам идти! :lol: Чем "должен" заниматься по роду деятельности, тем и занимаюсь, и отсюда не следует, что я должен и имею право заниматься только вопросами защиты прав потребителей. Вот если хочу, занимаюсь ещё кучей всего, и если мне это надо, то и буду заниматься (и чьё либо разрешение на это и уж тем более одобрение мне для этого не требуется). Элементарные же вещи. А Вас всё куда то несёт, чем мне заниматься, уже же не раз писал - не фиг нос тыкать в МОИ дела!)))))) И на будущее, чтобы указывать общественному объединению или его руководителю о том, что делать им, как минимум, нужно быть членом этого общественного объединения. Всем остальным - вот не поверите, никто вообще ничего не должен!

//Диванные, домашние или кухонные аналитики добрались до компьютера и печатают// - это наверное аким Рудного по аналогии об abaika95)))

А так, дальнейший диалог с Вами нахожу бессмысленным, поскольку начинаете опять фиг знает что, тема одна, а несёт как всегда Вас не пойми куда... То бишь забалтывать саму тему и идти у Вас же на поводу больше не намерен. Удачи Вам! 8-)
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§ Сталкер
Re: "Потому что компьютер" - о скандале с колесом...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 459
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 05.02.20 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Как долго они ее рассматривают?

Как только, так сразу...))) Пока ничего не знаю, но нарушений уполномоченные органы в такой явно криминальной реализации билетов не усмотрели. Думаю, не спроста такое решение было принято.
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§ maxsaf
"Потому что компьютер" - о скандале с колесом обозрения высказался аким Рудного
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5241
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.02.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Думаю, не спроста такое решение было принято.

Похоже на то. Казалось бы мелочь, но видать последствия ожидаются еще похлеще. Могли же просто самоуправство на кассиршу бабу Клаву повесить, отделалась бы порицанием. Будем подождать. 8-)
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§ Сталкер
Re: "Потому что компьютер" - о скандале с колесом...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 459
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 05.02.20 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Как сообщили "НГ" 5 февраля в пресс-службе Костанайского областного суда, апелляционная жалоба на решение специализированного межрайонного экономического суда о демонтаже аттракциона "Колесо обозрения" в Рудном пока не поступала"

Возможно, пресс-служба областного суда имела в виду, что само дело, по которому принято решение о демонтаже колеса обозрения, на рассмотрение апелляционной судебной коллегии не поступало. Скорее всего, они именно это имели в виду, так как ЦЗПП за исх. №1551 от 22 января 2020 года апелляционную жалобу на решение СМЭС Костанайской области от 13 января 2020 года о демонтаже этого сооружения уже подал. Апелляционная жалоба принята и зарегистрирована канцелярией суда в тот же день, то есть 22 января 2020 года.

Может быть есть смысл, чтобы пресс-служба областного суда уточнила, что имеется в виду, так как апелляцию на решение СМЭС также, как и ЦЗПП, могли подать и отдел строительства, и акимат Рудного, и АлатауГорСтрой, и Рэтро-2, и Elite Expert. А все апелляции в суд второй инстанции поступят лишь по истечении срока на их подачу в суд первой инстанции.
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§ Butch
Re: "Потому что компьютер" - о скандале с колесом...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 515
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 05.02.20 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
демпинганул там миллиард тенге или сколько там

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37589&start=30&1580886334

Это получается первоначальная стоимость реализации проекта оценивалась в 1 330 млн. (или сколько там?!) тенге??? А "какой-то бизнесмен"(с) сказал "оставьте миллиард, я за 330 миллионов сваяю колесо вам из пластилина"??? :-o :oops:
ОК, допустим. А оставшийся "нераспределённый" ярд куда делся?
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§ abaika95
"Потому что компьютер" - о скандале с колесом обозрения высказался аким Рудного
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3023
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.02.20 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//Уже сказал же//



Где?) Что-то по тендерам и компьютерам конкретно не видел) имеет туда аким доступ или нет?)



Цитата-//Вы то откуда знаете о моём местоположении и тем более о месте постоянного жительства?//



Только исходя из ваших прошлых сообщений)



Цитата-//вообще же, мне нет как таковой именно необходимость жить в Рудном, чтобы быть в курсе ситуации и вести дела потому же Рудному (глаз и ушей хватает, даже не представляете, как их хватате).//



Аким наверно также мог бы ответить)


Цитата-/не аким, дела у меня другие, не требующие постоянного проживания именно в Рудном//

А ну да ну да) в Рудном не живу но в мыслях постоянно)



Цитата-//А и правда, какие? Поделитесь вашим опытом?))//


Думаю такие как аким сказал) компьютерные больше а не телефонные)



Цитата-//получается аким наврал? Это как понимать, уважаемый абайка?)/


Обратитесь к его пресс-секратарю пусть разъяснит) по мне получается что наврал)




Цитата-//Если Вам так кажется, это не значит что это так и есть. Лично я не помню, что именно я это так соотносил.//


Но это так и есть) конечно вы не помните,все в кучу везде)



Цитата-//Только не говорите мне, чем я должен заниматься и кому там что-то должен, тогда уж точно я не скажу, куда Вам идти!//



Интересно аким имеет право так ответить?) Думаю нет) а рук ЦЗПП может или могёт)



Цитата-//Диванные, домашние или кухонные аналитики добрались до компьютера и печатают// - это наверное аким Рудного по аналогии об abaika95)))//



Согласен) и об остальных участниках форума) о вас тоже) вы же с недавнего времени позиционируете себя тут как просто читатель писатель)


Цитата//То бишь забалтывать саму тему и идти у Вас же на поводу больше не намерен. Удачи Вам!//



Вроде не отходил от темы,про динозавров и атмосферу не общаюсь,все о делах Рудненских) но вам что-то не нравится) неудобно да когда подпевал нехватает?)
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§ Добринцофф
Re: "Потому что компьютер" - о скандале с колесом...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7013
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 05.02.20 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Потому что компьютер... Голосует и выделяет компьютер.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37589&start=15#comment_1

Коррумпированный искусственный интеллект,такого нет нигде в мире ,чисто казахстанское изобретение.
Можно попробовать запатентовать,может заработают денег на снос колеса.
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§ Alehander
Re: "Потому что компьютер" - о скандале с колесом...
Alehander


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 07.08.19
Отправлено: 05.02.20 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он же думал что он просто пасьянс раскладывает, а оказывается акты госзакупок как-то подписал. Эвоно как вышло...
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§ Alehander
Re: "Потому что компьютер" - о скандале с колесом...
Alehander


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 07.08.19
Отправлено: 05.02.20 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посадить пожизненно этот компьютер который за Гаязова решения принимает. Принимает решения компьютер, а отвечать Бахытжану Темировичу? Где справедливость?
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§ Alehander
Re: "Потому что компьютер" - о скандале с колесом...
Alehander


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 07.08.19
Отправлено: 05.02.20 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отформатировать, или вообще в розетку не включать. Вы же грамотные люди, должны понимать как с этим злом бороться
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