/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37969
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 4 февраля, на отчетной встрече с населением акима областного центра тему обсудили три человека: глава Костаная Кайрат Ахметов, глава Костанайской области Архимед Мухамбетов и пенсионер Аркадий Денисов.
Читать новость

§ Маркс
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 737
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 05.02.20 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
К тому же кронируют по заявкам граждан.

Вот уже скоро год, как знакомые ждут по заявке кронирования сухих деревьев, которые реально представляют опасность для жителей. Пишут заявления в акимат, на сайт, шлют фотографии, звонят в ЖКХ. Все бесполезно. Зато рядом в нескольких метрах проходила массовая техасская резня бензопилой всех деревьев вдоль улицы. Там никто не разбирался, сухое дерево или молодое и зеленое, под нож шли все.
Цитата:
Даю поручение, подойдите к делу основательно.

А деревья-то еще остались? Похоже, что уже и подходить не к чему.
Профайл

§ abaika95
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3023
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.02.20 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Надо говорить фактами, а не интеллигентно просить//


Чтото я не заметил в статье вопросов от Юджина,может журналисты просто решили их не описывать?) Думаю такого не могло быть,НГ обязательно бы осветила такие моменты) тогда что же помешало Юджину-патриоту города, эко-активисту и как он придумал новый термин специалисту-калаллизатору (от слова кала-город) придти на собрание и обрушить всю правду-матку на этих чинуш?) Вопрос остаётся открытым......) Как и установка бюста Акиму от благодарного Денисова)
Профайл

§ yudjin
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6382
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 05.02.20 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
что же помешало Юджину

извините работа... есть такое слово, тебе не знакомое. А вот замечание, что такие сборища надо делать в выходной действительно имеет место быть.
Цитата:
abaika95:
он придумал новый термин специалисту-калаллизатору (от слова кала-город)

Ты понятия не подменяй в духе Заканыча ... Термин не для себя придумывал, а для тех неприхотливо- жадных чиновников, которые из поселка с красивым названием Затобольск нах...вертили на город Тобыл.
На очереди Заречное... Мичурино, Рудный, Лисаковск, Фёдоровка, Денисовка, Боровское...
Профайл

§ abaika95
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3023
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.02.20 - 11:08
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Елена Пикельная
Re: Аким Костанайской области поручил изменить подход к...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 321
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 05.02.20 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И зеленая комиссия, в которую вошли научные работники, журналисты, работала, их мнения учитывались. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37583&start=15&1580888489

Хотелось бы, чтобы аким назвал имена журналистов,которые вошли в зелёную комиссию. Просто интересно, кто это? И научных работников, желательно тоже перечислить. Хочется поговорить с ними, у знать в каких областях науки преуспели. Если в ядерной физике, тогда всё понятно...
Профайл

§ Елена Пикельная
Re: Аким Костанайской области поручил изменить подход к...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 321
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 05.02.20 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда шла пилёжка деревьев по проспекту Абая, я лично обратилась к одному из прикомандированных к подрядчикам специалисту и попросила, чтобы он, раз уж к его мнению прислушиваются, запретил кронировать (слово-то какое подобрали), а вернее топпинговать тополя возле компании "Тойота-центр". Там это не так уж давно делалось, нельзя было опять повторять эту идиотскую процедуру. Потом меня пригласили с членами общественного совета проехать и посмотреть, как "облагородили" проспект. Когда доехали до "Тойота-центра", я таки прервала поток речей сладких, из уст общественников лившихся, и в вежливой форме сказала, что думаю об этом. Сомневаюсь, что мои слова были переданы кому следует. У нас слышат только то, что хотят.
Профайл

§ KstKZ
Re: Аким Костанайской области поручил изменить подход к...
KstKZ


(Пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 05.02.20 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Возможно и надеюсь, что 2020 год будет переломным, в части касающейся организации правильного кронирования деревьев.


Судя по тому, как закончился 2019г и начался 2020г, то переломным он будет точно, только в других направлениях, а вот деревья как выпиливали так и будут продолжать... Конкурса выиграны, деньги перечислены...
Профайл

§ Елена Пикельная
Re: Аким Костанайской области поручил изменить подход к...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 321
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 05.02.20 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Ещё помню за разговор, что в областном центре будет разработана электронная база данных зелёных насаждений, возможно работы ведутся в данном направлении. Но пока элементарную инвентаризацию зеленых насаждений можно-же произвести. Включающую как минимум замеры диаметра стволов, высоту, определить хотя бы примерный возраст и осуществить общую оценку санитарного состояния деревьев

Пока разработка базы данных дойдет от КЖБИ до КСК, то, что внесли по КЖБИ уже устареет. И потом, деньги туда надо вбухать немалые. При Зеленстрое прекрасно без базы данных обходились и все делалось как надо. Во-первых, потому что были специалисты. Во-вторых, потому что кругом не временщики и варвары были, людям было не все равно, чем будут дышат их дети. Ну, и общий уровень грамотности был выше.
А для определния состояния дерева достаточно выучить "шкалу категорий состояния деревьев", которая давно разработана и нечего тут велосипед изобретать, а то у наших спецов он непременно получится с квадратными колёсами.
Профайл

§ Елена Пикельная
Re: Аким Костанайской области поручил изменить подход к...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 321
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 05.02.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Например, кронирование, которое мы начали между Костанаем и городом Тобыл — это наведение порядка, там 100-процентно верхушки тополей были сухие. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37583&start=15#comment_1

Да, там суховершинили многие тополя, это правда. Но сейчас на 50% срезов можно увидеть веселые шляпки пилолистников. Пилолистникам-то весело, тополям нет. Пилолистник - гриб,который называют убийцей деревьев. Теперь обрезанные тополя точно обречены и надо уже сейчас задуматься об их замене. А срезы, кстати, обещали замазывать вовремя.
Профайл

§ Елена Пикельная
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 321
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 05.02.20 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Поголовно мы никогда не кронировали... Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37583#838016

Ну неправда же!!! Неправда!!! Посмотрите, что сейчас делается в КЖБИ. Это иначе как экологической катастрофой и эстетическим извращением не назовёшь. Эти дворы, и без того не самые красивые, стали беспросветно убогими. И если эстетику можно оценить уже сейчас, то летом "прилетят" и все прочие "нищтяки" от дендроцида.

[Исправлено: Елена Пикельная, 05.02.2020 - 14:20]
Профайл

* drakon
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18517
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.02.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Посмотрите, что сейчас делается в КЖБИ. Это иначе как экологической катастрофой и эстетическим извращением не назовёшь.

Уважаемая,Леночка. Без фото - это просто - разговоры.
Жду Ваши фото, иди фото Юджина... :lol: :oops:
Профайл

§ yudjin
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6382
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 05.02.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
чтобы аким назвал имена журналистов,которые вошли в зелёную комиссию. Просто интересно, кто это?

ну як хто?....наверняка общественный фонд Суюкты Костанай... с внезапно ставшей коммунисткой Сергазиновой... они то и по фасадам, и по скульптурам, и по стройкам долгостроев специализируется)... а про деревьям.. как два пальца... ;-)
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 216
Пользователей: 3
Всего: 219

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх