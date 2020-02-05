abaika95 "Потому что компьютер" - о скандале с колесом обозрения высказался аким Рудного #40





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3023

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:17 Цитата//Уже сказал же//







Где?) Что-то по тендерам и компьютерам конкретно не видел) имеет туда аким доступ или нет?)







Цитата-//Вы то откуда знаете о моём местоположении и тем более о месте постоянного жительства?//







Только исходя из ваших прошлых сообщений)







Цитата-//вообще же, мне нет как таковой именно необходимость жить в Рудном, чтобы быть в курсе ситуации и вести дела потому же Рудному (глаз и ушей хватает, даже не представляете, как их хватате).//







Аким наверно также мог бы ответить)





Цитата-/не аким, дела у меня другие, не требующие постоянного проживания именно в Рудном//



А ну да ну да) в Рудном не живу но в мыслях постоянно)







Цитата-//А и правда, какие? Поделитесь вашим опытом?))//





Думаю такие как аким сказал) компьютерные больше а не телефонные)







Цитата-//получается аким наврал? Это как понимать, уважаемый абайка?)/





Обратитесь к его пресс-секратарю пусть разъяснит) по мне получается что наврал)









Цитата-//Если Вам так кажется, это не значит что это так и есть. Лично я не помню, что именно я это так соотносил.//





Но это так и есть) конечно вы не помните,все в кучу везде)







Цитата-//Только не говорите мне, чем я должен заниматься и кому там что-то должен, тогда уж точно я не скажу, куда Вам идти!//







Интересно аким имеет право так ответить?) Думаю нет) а рук ЦЗПП может или могёт)







Цитата-//Диванные, домашние или кухонные аналитики добрались до компьютера и печатают// - это наверное аким Рудного по аналогии об abaika95)))//







Согласен) и об остальных участниках форума) о вас тоже) вы же с недавнего времени позиционируете себя тут как просто читатель писатель)





Цитата//То бишь забалтывать саму тему и идти у Вас же на поводу больше не намерен. Удачи Вам!//







Вроде не отходил от темы,про динозавров и атмосферу не общаюсь,все о делах Рудненских) но вам что-то не нравится) неудобно да когда подпевал нехватает?)