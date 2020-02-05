Сталкер Re: "Потому что компьютер" - о скандале с колесом... #20





(Полноправные пользователи) Сообщений: 455

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:14 Цитата: maxsaf:

По билетам есть новости?

Нет нарушений говорят! Департамент внутреннего государственного аудита и следователи антикоррупционной службы нарушений не видят! Во как! Всё так и должно быть! Сейчас прокуратура области жалобу рассматривает...



То есть продавали ксерокопии билетов с оборотной стороны которых был штамп КГП акиматовского. А по бух. учёту оригиналы билетов на месте - значит, и нарушений нет!)))) А кто продовал билеты и куда бабосики делись - им вообще не интересно. Так они уголовное дело и по колесу нарасследуют. Мелких рыбёшек выловили и довольны. Раскрыли целую коррупционную схему!))))