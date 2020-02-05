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≡ "Потому что компьютер" - о скандале с колесом обозрения высказался аким Рудного		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Потому что компьютер" - о скандале с колесом обозрения высказался аким Рудного
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37968
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.02.20 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Рудного Бахытжан ГАЯЗОВ 4 февраля на встрече с населением впервые публично высказался о злополучном аттракционе после того, как в июне 2019 года кабинки колеса обозрения начали при сильных порывах ветра вращаться вокруг своей оси.
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§ maxsaf
Re: "Потому что компьютер" - о скандале с колесом...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5234
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.02.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
за всё отвечает компьютер

А зачем тогда аким нужен?))
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* abaika95
"Потому что компьютер" - о скандале с колесом обозрения высказался аким Рудного
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3016
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.02.20 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Причём здесь колесо и то, что цепляется некто к произношению имён?Мухи отдельно - котлеты отдельно.//



Что ж вы тогда мух в котлеты упорно запихиваете?) Или не было момента с якобы неправильным произношением имени?) Что это как не манипуляция и высасывание из пальца?) И кто этот некто?))) На вашем аккаунте уже 3 человека сидят?)
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§ maxsaf
"Потому что компьютер" - о скандале с колесом обозрения высказался аким Рудного
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5234
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.02.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:

По билетам есть новости?
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* abaika95
"Потому что компьютер" - о скандале с колесом обозрения высказался аким Рудного
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3016
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.02.20 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//за всё отвечает компьютерА зачем тогда аким нужен?))//



Для Канадских патриотов Казахстана,сообщаю что аким (мэр) кроме тендеров отвечает ещё и за всякие городские дела) Макс тыж сам в акимате говоришь работал,наверное больше всех тут знаешь чё там и куда))
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§ Сталкер
Re: "Потому что компьютер" - о скандале с колесом...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 455
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 05.02.20 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Или не было момента с якобы неправильным произношением имени?)

Был! И не то ещё будет! Но к колесу это вообще никак не относится. Вопросов обширный спектр, которыми занимаюсь.
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§ Сталкер
Re: "Потому что компьютер" - о скандале с колесом...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 455
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 05.02.20 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
По билетам есть новости?

Нет нарушений говорят! Департамент внутреннего государственного аудита и следователи антикоррупционной службы нарушений не видят! Во как! Всё так и должно быть! Сейчас прокуратура области жалобу рассматривает...

То есть продавали ксерокопии билетов с оборотной стороны которых был штамп КГП акиматовского. А по бух. учёту оригиналы билетов на месте - значит, и нарушений нет!)))) А кто продовал билеты и куда бабосики делись - им вообще не интересно. Так они уголовное дело и по колесу нарасследуют. Мелких рыбёшек выловили и довольны. Раскрыли целую коррупционную схему!))))
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