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≡ "Потому что компьютер" - о скандале с колесом обозрения высказался аким Рудного		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Потому что компьютер" - о скандале с колесом обозрения высказался аким Рудного
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37968
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.02.20 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Рудного Бахытжан ГАЯЗОВ 4 февраля на встрече с населением впервые публично высказался о злополучном аттракционе после того, как в июне 2019 года кабинки колеса обозрения начали при сильных порывах ветра вращаться вокруг своей оси.
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§ yudjin
Re: "Потому что компьютер" - о скандале с колесом...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6381
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 05.02.20 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше было... "потому что гладиолус", а теперь:

;-)
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* abaika95
Re: "Потому что компьютер" - о скандале с колесом...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3016
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.02.20 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А ведь есть закон - аким доступа к госзакупкам не имеет. Потому что компьютер... Голосует и выделяет компьютер.//



Ну доля правды в его словах есть)

Сталкер приди разъясни слова акима) будем обсуждать)
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§ Lex
Re: "Потому что компьютер" - о скандале с колесом...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 424
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 05.02.20 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зная "систему" и "компьютер" изнутри- готов разнести оправдание "компьютер" в пух. А по хорошему, в Астане сидит бывший ФСБшник, стоит у него аппаратец такой, детектор лжи, интересно, готов ли этот многоуважаемый положив одну руку на коснтитуцию, вторую на этот аппарат ответить на не совсем удобные вопросы? Не, я понимаю, такой вопрос как постройка колеса без Грека не решается, но там по цепочке можно всех вытянуть будет же.
Код:
Теперь - мы же написали жалобу в прокуратуру, что плохо сделали

Что-то я не припомню, чтоб Stalker работал при акимате.
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§ директор пляжа
Re: "Потому что компьютер" - о скандале с колесом...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 05.02.20 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"сколько стоит килограмм гвоздей если козырь пика?"
:lol:
Цитата:
аким доступа к госзакупкам не имеет. Потому что компьютер...

видимо кто-то все таки обошел эту несокрушимую тридцати% блокировку :lol:
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* abaika95
Re: "Потому что компьютер" - о скандале с колесом...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3016
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.02.20 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Но вы же видите - я молчу и не реагирую. И не буду реагировать, пусть народ оценивает! Это бесполезно!//


А вот это зря) игра в одни ворота пока идёт) Сталкер и Ко всеми правдами неправдами за каждое слово цепляется уже даже до произношения имени акима докопался) манипулирует общественным мнением знатно)
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* abaika95
Re: "Потому что компьютер" - о скандале с колесом...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3016
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.02.20 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Астане сидит бывший ФСБшник, стоит у него аппаратец такой, детектор лжи, интересно, готов ли этот многоуважаемый положив одну руку на коснтитуцию, вторую на этот аппарат ответить на не совсем удобные вопросы?)/


Бывший ФСБшник?) В Астане?) С дитектором лжи?) Который проверяет акимов и всех всех всех?) Интересная история жалко что п...ж)
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§ Lex
Re: "Потому что компьютер" - о скандале с колесом...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 424
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 05.02.20 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну доля правды в его словах есть)

Поясняю всем абайкам, шо сидят в этом акке- выигрывает ВСЕГДА тот, кто должен. И это при любом раскладе. Причин отклонений, особенно в строительных темах ооочень много. Ведь выиграла именно нужная фирма, которая собрала китайское лего и подчиненные акимата в упор с лупой и кучей писем ничего не могли расмотреть. Стали слепыми, глухими, немыми и вообще тупыми одномоментно.


Код:
Мои друзья-блогеры пилят в одностороннем порядке, где-то ухватились - правда или неправда...
Цитата:

помница мне ролик с "За вами уже выехали"- сразу по полкам раскидал, что это китайский хлам, притом аргументированно. Так что вывод напрашивается сам по себе. А ведь эту инфу можно было и без Stalkerа проверить если сильно хотелось бы))))
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§ Lex
Re: "Потому что компьютер" - о скандале с колесом...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 424
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 05.02.20 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Интересная история жалко что п...ж)

плохой с тебя/вас сотрудник, уволить по отрицательным мотивам! detektor-lzhi.кз
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* abaika95
Re: "Потому что компьютер" - о скандале с колесом...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3016
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.02.20 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// выигрывает ВСЕГДА тот, кто должен//



Спасибо за разъяснение,давно уволился из отдела госзакупок ?) Или ты просто научную литературу почитываешь на досуге типо "играй и побеждай" а?)
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§ Сталкер
Re: "Потому что компьютер" - о скандале с колесом...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 455
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 05.02.20 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой ба-аааа-ай...))))
Исписались они жалоб!
Видимо, после того, как жареным запахло и после жалоб ЦЗПП. Да и уже после того, как работу колеса определением суда от 15.05.2019г. приостановили, опять же по требованию ЦЗПП.

И уголовное дело антикорр возбудил 22.05.2019г. опять же на основании заявления ЦЗПП о подмене проектного российского колеса обозрения на китайское и по факту хищения и растраты бюджетных средств.

Это было за месяц до того, как в газете время опубликовали материал о китайском происхождении колеса обозрения. До этого они всё видели и знали! Более того, технадзор именно акимату запрещал дальнейшее строительства колеса обозрения - август 2018 года! За четыре месяца до приёмки объекта в эксплуатацию! Плевать они хотели. По каким причинам? Безвозмездно? Всё подрядчик виноват? Более того, технадзор даже писал в акимат области в сентябре 2018 года о невозможности строительства колеса обозрения! И тем было по фиг!

Акимат по всем гражданским делам по колесу обозрения по иску ЦЗПП является ответчиком. Суд незамедлительно отправляет копию любого судебного акта посредством АИС "Судебный кабинет" и ЦЗПП, и акимату - что там аким узнают из СМИ, странно даже как-то читать!

А его подчинённые, которые в судах представляют ответчика - акимат Рудного, с пеной у рта доказывают и до сих пор доказывают, и жалуются, что всё нормально, всё работает исправно, вертеть на этом колесе рудничан - можно и нужно!

И жалоб сколько писали - не АлатауГорСтрой, а именно акимат! И даже до рассмотрения дел по колесу обозрения по существу - жаловался именно акимат с отделом строительства, что меру по приостановлению колеса надо отменить, пусть крутится колесо дальше! И по фиг на безопасность! Благо Нуров тогда чётко и ясно им разъяснил.

Или что творят в судах представители акимата - аким и тут не в курсе?! Прям не аким, а сказочник какой-то!

//За колесо вину на себя не берет никто. Даже брови не нахмурили. Всё нормально, ждём апелляции. Там ещё верховный суд, суд по правам человека, вселенский, космический. Ну где-то же должна быть надежда?//
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§ Нурбанчик
Re: "Потому что компьютер" - о скандале с колесом...
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1927
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 05.02.20 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
Поясняю всем абайкам, шо сидят в этом акке- выигрывает ВСЕГДА тот, кто должен.

Нее...)))
У них в акиматах, судя по всему, за всё отвечает компьютер, который сам при строительстве согласовывает по умолчанию изменение технического задания, когда за место предусмотренного техзаданием необходимого колеса обозрения, такой "компьютер" даёт добро на установку китайской подделки, этот же "компьютер" меняет несговорчивого технадзора запрещающего дальнейшее строительство в нарушение строительных норм и требований техзадания.
Во всем виноват компьютер!
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§ maxsaf
Re: "Потому что компьютер" - о скандале с колесом...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5234
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.02.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
выиграл какой-то бизнесмен, демпинганул там миллиард тенге или сколько там...

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§ Сталкер
"Потому что компьютер" - о скандале с колесом обозрения высказался аким Рудного
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 455
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 05.02.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сталкер и Ко всеми правдами неправдами

Причём здесь колесо и то, что цепляется некто к произношению имён?
Мухи отдельно - котлеты отдельно.

Тут речь конкретно по колесу. А этот аким - уже давно политический труп. Дискредитировал себя после уголовной истории с его замом Дуспуловым полностью! А тут ещё и колесо... И всё вокруг него! Зама Гаязова Дуспулова за взятку осудили. А этот персонаж тогда получил лишь выговор от акима области за незаконные контакты в рамках гос. закупок с подрядчиком, который и дал тогда взятку заму Гаязова Дуспулову! Или и тут компьютер тоже?! :lol: :lol:

[Исправлено: Сталкер, 05.02.2020 - 12:03]
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§ Кушмурунец23
"Потому что компьютер" - о скандале с колесом обозрения высказался аким Рудного
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 365
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 05.02.20 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно говорит, только изначально жители города Рудный были против этого колеса. Конечно же были и те кто за, но уже на начальном этапе это был спорный проект. А теперь компьютер у него виноват.

[Исправлено: Кушмурунец23, 05.02.2020 - 12:03]
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