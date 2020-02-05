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abaika95:
Ну доля правды в его словах есть)
Поясняю всем абайкам, шо сидят в этом акке- выигрывает ВСЕГДА тот, кто должен. И это при любом раскладе. Причин отклонений, особенно в строительных темах ооочень много. Ведь выиграла именно нужная фирма, которая собрала китайское лего и подчиненные акимата в упор с лупой и кучей писем ничего не могли расмотреть. Стали слепыми, глухими, немыми и вообще тупыми одномоментно.
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Цитата:
Мои друзья-блогеры пилят в одностороннем порядке, где-то ухватились - правда или неправда...
помница мне ролик с "За вами уже выехали"- сразу по полкам раскидал, что это китайский хлам, притом аргументированно. Так что вывод напрашивается сам по себе. А ведь эту инфу можно было и без Stalkerа проверить если сильно хотелось бы))))