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Lex:
Есть уголь, который можно добывать, жд станция, которая может возить этот уголь, глина и т.д.
Есть наблюдение.... В связи с "привелигированным" положением недропользователей. В последнии 20 лет идет тенденция к переходу на вахтовый метод добычи. Так как содержать "поселки" всегда было не выгодно, а сейчас есть возможность этого не делать. Вспомните описания горных районов Российской империи, казенных и прочих заводов. Все потихоньку возвращается. И тот уровень социалки который был реальной заслугой СССР будет откатываться и дробится.Забудьте о детских садах в колхозах с клубами и прочим соц/куль бытом. Частник работает чтобы заработать, а не для того чтобы вылечить, обучить и развлечь своего работника.