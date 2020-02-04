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§ NG.kz
Тревога жителей станции Кушмурун о ближайшем будущем
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37968
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такое письмо обращения от нашего земляка сегодня пришло по соц. сетям. Это очень спокойный человек и я лично даже не ожидал от него такого. Видно уже наши жители устали терпеть, устали видеть эти все полумеры и недоделки
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§ Сабыр
Re: Тревога жителей станции Кушмурун о ближайшем будущем
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 310
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну это достижения всей нашей Независимости,что уж греха таить. 99% посёлков живут.
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§ Дантист
Re: Тревога жителей станции Кушмурун о ближайшем будущем
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 625
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 04.02.20 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поселок умирает, сам убедился.Жаль конечно. Но и в городах не лучше. Пять лет воюю за инфрастуктуру новых микрорайонов города Рудного (23, 24, 27), где за пять лет не сделано ничего, ни дорог, ни света, ни газа. В ответ приходят одни "разъяснения", как будто кому-то они нужны? Людям нужно дело, а не разъяснения.
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§ Медный
Re: Тревога жителей станции Кушмурун о ближайшем будущем
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2704
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.02.20 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Извини, кушмурунец, но они ничего не могут сделать, даже если захотят.
Система эта работает только так и никак иначе
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§ Кушмурунец23
Re: Тревога жителей станции Кушмурун о ближайшем будущем
Кушмурунец23


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Сообщений: 365
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 04.02.20 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Извини, кушмурунец, но они ничего не могут сделать, даже если захотят. Система эта работает только так и никак иначе

Наверно вы правы! Но видеть и молчать уже больше нельзя.
Такой поселок кончают...
Отчетное было, так ни о чем, ни прокурор не приехал, ни ...
Им говорят, что уезжают лучшие люди а они смеются. Указывают на пенсионеров которые помогали разваливать Кушмурун, мол вон ваши лучшие люди!
Я уже здесь как то писал, у нас в Кушмуруне даже улицу Степную эти "инициативные" не смогли переименовать! Так у нас и осталась Степная, как ее наши родители изначально назвали.
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* abaika95
Re: Тревога жителей станции Кушмурун о ближайшем будущем
abaika95


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Сообщений: 3016
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Им говорят, что уезжают лучшие люди а они смеются//




Куда уезжают?) И где критерий по "лучшим" людям можно узнать?)



Цитата-///Я уже здесь как то писал, у нас в Кушмуруне даже улицу Степную эти "инициативные" не смогли переименовать//

Беда конечно..))




А вообще умрут и деревни и поселки и аулы умрут, весь 20 век на искусственной подпитке жили) хорошо ли это?-Незнаю
плохо?-не уверен)
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§ Кушмурунец23
Тревога жителей станции Кушмурун о ближайшем будущем
Кушмурунец23


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Сообщений: 365
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 04.02.20 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Людям нужно дело, а не разъяснения.

Да, согласен. Я им пишу, что три квартала столбы освещения "исчезли" а Аким Аулиекольского района подтверждает, да по устному распоряжению секретаря акимата Бондаренко столько то столбов отдали в Чернышевское... и т.д.
По устному распоряжению Кушмурунские столбы освещения отдают ???
В Кушмуруне максимум одна улица освещена а ведь еще лет 30 назад четверть уж точно Кушмуруна была освещена.
И все остальное так же как будто у них разработана такая типовая инструкция ответов.

[Исправлено: Кушмурунец23, 04.02.2020 - 16:26]
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§ Lex
Re: Тревога жителей станции Кушмурун о ближайшем будущем
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 424
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 04.02.20 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А вообще умрут и деревни и поселки и аулы умрут, весь 20 век на искусственной подпитке жили) хорошо ли это?-Незнаю плохо?-не уверен)

Он вроде по полкам всё раскидал. Что тут не понятного из вышесказанного? Есть уголь, который можно добывать, жд станция, которая может возить этот уголь, глина и т.д.
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* abaika95
Тревога жителей станции Кушмурун о ближайшем будущем
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3016
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Он вроде по полкам всё раскидал. Что тут не понятного из вышесказанного? Есть уголь, который можно добывать, жд станция, которая может возить этот уголь, глина и т.д.//



И?) Как это связано с моим мнением что деревни и поселки и аулы всеровно умрут?) Не смотря на все глины и угли)
Или это такая Украинская мудрость в вас проснулась?) Спасибi кэп!)
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§ 5555
Re: Тревога жителей станции Кушмурун о ближайшем будущем
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 02.03.15
Отправлено: 04.02.20 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
Есть уголь, который можно добывать, жд станция, которая может возить этот уголь, глина и т.д.

Есть наблюдение.... В связи с "привелигированным" положением недропользователей. В последнии 20 лет идет тенденция к переходу на вахтовый метод добычи. Так как содержать "поселки" всегда было не выгодно, а сейчас есть возможность этого не делать. Вспомните описания горных районов Российской империи, казенных и прочих заводов. Все потихоньку возвращается. И тот уровень социалки который был реальной заслугой СССР будет откатываться и дробится.Забудьте о детских садах в колхозах с клубами и прочим соц/куль бытом. Частник работает чтобы заработать, а не для того чтобы вылечить, обучить и развлечь своего работника.
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§ Nikola_Esil
Re: Тревога жителей станции Кушмурун о ближайшем будущем
Nikola_Esil


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Сообщений: 39
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 04.02.20 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напомнило анекдот:

Загнивающая русская ферма. Собрались животные на скотном дворе и обсуждают свою судьбу.
Коровы говорят: уходить отсюда надо, пока целы. Крыша у коровника худая,дождём так и заливает.
Лошади: корма нормального нет, солома вся сгнила. Невозможно так дальше жить, сматываться нужно.
Остальные животные: да, да, уходим, сколько можно терпеть?!Собрались и пошли.
Шарик сидит на месте. У него все спрашивают: ты чего сидишь? Пошли с нами.
Шарик: да нет, у меня тут перспектива есть!
Животные: Какая перспектива??? С голоду здесь сдохнешь.
Шарик: неееееее, у меня тут перспектива есть!
Животные: да что за перспектива?
Шарик: я тут слышал как хозяйка хозяину говорила: «... если так дела и дальше пойдут, то всю зиму у Шарика х* сосать будем... »
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§ Кушмурунец23
Re: Тревога жителей станции Кушмурун о ближайшем будущем
Кушмурунец23


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Сообщений: 365
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 05.02.20 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Nikola_Esil:
...всю зиму у Шарика х* сосать будем... »

Странный...
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