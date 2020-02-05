Сталкер Re: "Потому что компьютер" - о скандале с колесом... #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 455

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:52 Ой ба-аааа-ай...))))

Исписались они жалоб!

Видимо, после того, как жареным запахло и после жалоб ЦЗПП. Да и уже после того, как работу колеса определением суда от 15.05.2019г. приостановили, опять же по требованию ЦЗПП.



И уголовное дело антикорр возбудил 22.05.2019г. опять же на основании заявления ЦЗПП о подмене проектного российского колеса обозрения на китайское и по факту хищения и растраты бюджетных средств.



Это было за месяц до того, как в газете время опубликовали материал о китайском происхождении колеса обозрения. До этого они всё видели и знали! Более того, технадзор именно акимату запрещал дальнейшее строительства колеса обозрения - август 2018 года! За четыре месяца до приёмки объекта в эксплуатацию! Плевать они хотели. По каким причинам? Безвозмездно? Всё подрядчик виноват? Более того, технадзор даже писал в акимат области в сентябре 2018 года о невозможности строительства колеса обозрения! И тем было по фиг!



Акимат по всем гражданским делам по колесу обозрения по иску ЦЗПП является ответчиком. Суд незамедлительно отправляет копию любого судебного акта посредством АИС "Судебный кабинет" и ЦЗПП, и акимату - что там аким узнают из СМИ, странно даже как-то читать!



А его подчинённые, которые в судах представляют ответчика - акимат Рудного, с пеной у рта доказывают и до сих пор доказывают, и жалуются, что всё нормально, всё работает исправно, вертеть на этом колесе рудничан - можно и нужно!



И жалоб сколько писали - не АлатауГорСтрой, а именно акимат! И даже до рассмотрения дел по колесу обозрения по существу - жаловался именно акимат с отделом строительства, что меру по приостановлению колеса надо отменить, пусть крутится колесо дальше! И по фиг на безопасность! Благо Нуров тогда чётко и ясно им разъяснил.



Или что творят в судах представители акимата - аким и тут не в курсе?! Прям не аким, а сказочник какой-то!



//За колесо вину на себя не берет никто. Даже брови не нахмурили. Всё нормально, ждём апелляции. Там ещё верховный суд, суд по правам человека, вселенский, космический. Ну где-то же должна быть надежда?//