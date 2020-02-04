pro100tak Флуд и оффтопик (часть 4) #8473





(Полноправные пользователи) Сообщений: 468

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:08 Цитата: alex_60:

Какой смысл в Казахстане переходить на латиницу

Подозреваю что-то, что как такового его нет (был ли вообще изначально?). Условно можно, наверное, с позиций какой-нибудь военной тематики порассуждать так - выстраивается определенная основная стратегия в штабах над картами, придумываются дополнительно еще отвлекающие маневры, чтобы оппонент был всегда чем-то занят, а уже непосредственно в полевых условиях прибегают потом еще и к тактическим уловкам. Насколько знаю ВОВ, основные стратегические операции, осуществленные выдающимися маршалами того времени, - всегда было так.