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≡ "Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму работать не надо!" - как прошла встреча Бахытжана Гаязова с рудничанами		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму работать не надо!" - как прошла встреча Бахытжана Гаязова с рудничанами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37964
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отчётная встреча акима Рудного по традиции началась с отчёта о развитии города и планах. А вот на череду вопросов он отвечал, прибегая к помощи своих заместителей и подчинённых. Дошло до того, что одного из них Гаязов решил уволить.
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§ ACROS
Re: "Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 193
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 05.02.20 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Неравнодушный гражданин:
Чего вы на купленных ботов ведетесь


Просто, действительно смешно.
Профайл

§ pro100tak
Re: "Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 467
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 05.02.20 - 01:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"С этим объемом, превышающим в денежном выражении триллион тенге, и ИФО промышленности 115,3% Костанайская область — первая в республике, отметил глава региона Архимед МУХАМБЕТОВ. Позади Шымкент, Нур-Султан, Западно-Казахстанская область."
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37392
"5 регионов продемонстрировали отставание по большинству показателей. Это Костанайская..." https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37445
И кому верить, что ли. Можно, получается, как бы набрать какие-то цифры, показатели, которые по разному будут отражать ситуацию в одном и том же регионе. К примеру, что значит 180 тыс. кв. м дорог (кстати, в первый раз вижу, чтобы дороги измеряли кв. метрами), может, это где-то около 30 км? Что в принципе, тоже не мало, если это действительно так. Только так ли, нам неведомо.
Желательно бы привести отчеты к каким-то общим параметрам. Давненько не бываю на таких мероприятиях. Но что-то в этих отчетах надо менять. Больше социально-финансового аспекта что ли надо. К примеру, сколько за последние 7-8 лет (в тч за отчетный год) поуехавших, приехавших, сколько людей (семей) в ипотеке, в pro100 кредитах, с суммами (пусть примерными, с погрешностью в пределах до 5%), доля просрочки в банках и МФО, сколько самозанятых и уровень безработицы, сколько таких-сяких, и дрпр. Эти показатели всегда отразят реальное положение дел. Такую или подобную информацию, думаю, должны содержать, в первую очередь, отчеты акимов, потом уже про ИФО и экономике, а про ремонты и садики всегда спросят жители.
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