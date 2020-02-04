pro100tak Re: "Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 467

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:42 "С этим объемом, превышающим в денежном выражении триллион тенге, и ИФО промышленности 115,3% Костанайская область — первая в республике, отметил глава региона Архимед МУХАМБЕТОВ. Позади Шымкент, Нур-Султан, Западно-Казахстанская область."

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37392

"5 регионов продемонстрировали отставание по большинству показателей. Это Костанайская..." https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37445

И кому верить, что ли. Можно, получается, как бы набрать какие-то цифры, показатели, которые по разному будут отражать ситуацию в одном и том же регионе. К примеру, что значит 180 тыс. кв. м дорог (кстати, в первый раз вижу, чтобы дороги измеряли кв. метрами), может, это где-то около 30 км? Что в принципе, тоже не мало, если это действительно так. Только так ли, нам неведомо.

Желательно бы привести отчеты к каким-то общим параметрам. Давненько не бываю на таких мероприятиях. Но что-то в этих отчетах надо менять. Больше социально-финансового аспекта что ли надо. К примеру, сколько за последние 7-8 лет (в тч за отчетный год) поуехавших, приехавших, сколько людей (семей) в ипотеке, в pro100 кредитах, с суммами (пусть примерными, с погрешностью в пределах до 5%), доля просрочки в банках и МФО, сколько самозанятых и уровень безработицы, сколько таких-сяких, и дрпр. Эти показатели всегда отразят реальное положение дел. Такую или подобную информацию, думаю, должны содержать, в первую очередь, отчеты акимов, потом уже про ИФО и экономике, а про ремонты и садики всегда спросят жители.