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≡ Мораторий Токаева: 3 миллиарда тенге хотели потратить на форумы в Минторговли		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Мораторий Токаева: 3 миллиарда тенге хотели потратить на форумы в Минторговли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37964
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На 2020 год Министерство торговли и интеграции запланировало ряд форумов, круглых столов и конференций. На них планировали потратить три миллиарда тенге. Но ведомство решило сократить и оптимизировать расходы.
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§ maxsaf
Re: Мораторий Токаева: 3 миллиарда тенге хотели потратить на...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5231
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И знаете, о чем говорят в присутственных местах? Как ни странно, об ЭКСПО, точнее, о высказывании президента Кыргызстана: «Если бы мы потратили $3 млрд на организацию выставки, как в Астане, меня бы живьем сожгли». Такое мог сказать только человек, имеющий совесть, чувство собственного достоинства и уважение к собственному народу.

Уже не важно. Тратьте.))
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§ KstKZ
Re: Мораторий Токаева: 3 миллиарда тенге хотели потратить на...
KstKZ


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 04.02.20 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для многих граждан миллион огромная сумма... В этом году цифра 3миллиарда в тренде что-ли?
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§ ACROS
Re: Мораторий Токаева: 3 миллиарда тенге хотели потратить на...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 193
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 04.02.20 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
потратили $3 млрд


Стыдно конечно, когда над нашими чиновниками смеются наши соседи, но что поделаешь: значит дали повод - провести то провели это ЭКСПО, а, где, как они любят выражаться: МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ эффект, когда ОДНО тянет за собой ДРУГОЕ??
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§ Гога
Re: Мораторий Токаева: 3 миллиарда тенге хотели потратить на...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2188
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.02.20 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Левая рука не ведает , что творит правая .
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§ drakon
Re: Мораторий Токаева: 3 миллиарда тенге хотели потратить на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18514
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.02.20 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Пока задумано снизить затраты на 120 миллионов тенге

Цитата:

3 миллиарда тенге хотели потратить на форумы в Минторговли


Из 3 мдрд., экономия 120 млн.
Вот это - экономия... :lol: :oops:
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§ Козлов я
Re: Мораторий Токаева: 3 миллиарда тенге хотели потратить на...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 735
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 04.02.20 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ сайлау курманов
Re: Мораторий Токаева: 3 миллиарда тенге хотели потратить на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3485
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.02.20 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-нибудь посчитайте какова будет КПД от этих денежных трат, наверняка что-то перепадает в этой связи организаторам под шумок набить карманы
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§ Поедатель
Re: Мораторий Токаева: 3 миллиарда тенге хотели потратить на...
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 04.02.20 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любую встречу, совещание и прочие мероприятия можно проводить по ВКС (видеоконференцсвязь). Никому никуда ехать не надо. Сели у теликов, поаплодировали сами себе и по кабинетам. Ни тебе чаепития с бутерами икористыми, ни застолий вечерних в честь награждённых или прибывших гостей. Ну или те кто организовывает каждый год юбилеи чего бы то ни было, имеют свой ОГРОМНЫЙ интерэс.
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§ Неравнодушный гражданин
Re: Мораторий Токаева: 3 миллиарда тенге хотели потратить на...
Неравнодушный гражданин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 05.02.20 - 01:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так новая метла по новому метки.. дали возможность улучшить свое семейное благополучие.. господа, отдайте лишнее с кошелькофффф... ))))
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