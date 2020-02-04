Цитата: И знаете, о чем говорят в присутственных местах? Как ни странно, об ЭКСПО, точнее, о высказывании президента Кыргызстана: «Если бы мы потратили $3 млрд на организацию выставки, как в Астане, меня бы живьем сожгли». Такое мог сказать только человек, имеющий совесть, чувство собственного достоинства и уважение к собственному народу.

Уже не важно. Тратьте.))