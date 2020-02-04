Неравнодушный гражданин Re: Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его... #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 61

Регистрация: 15.10.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:03 Цитата: Сабыр:



И где вы там чиновника увидели. Он даже не знает, что есть народ Казахстана.. ибо он шнырек у господь всемогущих у всея казахстана.. зачем думать ему за простых ездячих по дорогах.. он подумает за непростых золотых из Зарубежья.. а просто поставить порог продаж по реквизитам человека или организации просто не судьба..доло,й таких узкомыслящих ботов с правительства..