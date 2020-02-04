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≡ Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37964
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После заседания правительства журналисты поинтересовались у Султанова о планах по сдерживанию цен на продукты, уточнив, что из-за роста цены на бензин дорожают социально значимые товары.
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§ Неравнодушный гражданин
Re: Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его...
Неравнодушный гражданин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 05.02.20 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:

И где вы там чиновника увидели. Он даже не знает, что есть народ Казахстана.. ибо он шнырек у господь всемогущих у всея казахстана.. зачем думать ему за простых ездячих по дорогах.. он подумает за непростых золотых из Зарубежья.. а просто поставить порог продаж по реквизитам человека или организации просто не судьба..доло,й таких узкомыслящих ботов с правительства..
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