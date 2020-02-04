Неравнодушный гражданин Re: Стала известна зарплата экс-вратаря футбольного клуба... #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 61

Регистрация: 15.10.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:54 А что феноменального люди делают на поле за такие деньги???? По мне так нули.. я не поклонник футбола.. ну а для хозяев наверное деньги.. проплаченные матчи... был на одном в прошлом году.. Тобол против Астаны.. защитник бежал за нападающим Астаны, добежал до нашей штрафной зоны.. и.. побежал обратно... организовался коридор и атака в наши пустые ворота... вот и вопрос.. а стоит ли кормить дармоедов.. мы пешки. Идем с надеждой на победу.. но, к сожаленью, все куплено.. все игры..как говорил один мой знакомый. Ставь на проигрыш Тобола.. не ошибешься

. Так что господа.. дороговаты нам игры боков местных выходят. .