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≡ Стала известна зарплата экс-вратаря футбольного клуба "Тобол"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Стала известна зарплата экс-вратаря футбольного клуба "Тобол"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37964
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В "шорт-лист" попали четыре игрока из казахстанской премьер-лиги. При выборе кандидатов учитывались некоторые нюансы, а именно: потянут ли финансовые запросы игроков участники польского "Экстракласса".
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§ Тот самый
Re: Стала известна зарплата экс-вратаря футбольного клуба...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 432
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Цитата:
Козлов я:
Честь взыграла.


Видать поляки честнее, в смысле дали больше.
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§ Гога
Re: Стала известна зарплата экс-вратаря футбольного клуба...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2188
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.02.20 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

---Пишите в личку
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§ Неравнодушный гражданин
Re: Стала известна зарплата экс-вратаря футбольного клуба...
Неравнодушный гражданин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 05.02.20 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что феноменального люди делают на поле за такие деньги???? По мне так нули.. я не поклонник футбола.. ну а для хозяев наверное деньги.. проплаченные матчи... был на одном в прошлом году.. Тобол против Астаны.. защитник бежал за нападающим Астаны, добежал до нашей штрафной зоны.. и.. побежал обратно... организовался коридор и атака в наши пустые ворота... вот и вопрос.. а стоит ли кормить дармоедов.. мы пешки. Идем с надеждой на победу.. но, к сожаленью, все куплено.. все игры..как говорил один мой знакомый. Ставь на проигрыш Тобола.. не ошибешься
. Так что господа.. дороговаты нам игры боков местных выходят. .
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§ Неравнодушный гражданин
Re: Стала известна зарплата экс-вратаря футбольного клуба...
Неравнодушный гражданин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 05.02.20 - 01:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И добавлю... а зачем бывший аким области залетал в раздевалку и кидал в доблестных спортсменов стулья?? Не иначе как заказной матч сорвался.. и на ТоТо енюшки утекли немалые?? Ну со слов свидетелей что ли..
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