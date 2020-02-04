ACROS Re: «У нас что — людей нету? Только депутаты?» - O технологии... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 193

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:06 Цитата: //многие вопросы можно решить в рабочем порядке,//



Не многие, а ВСЕ, буквально ВСЕ, вопросы можно и НУЖНО решать в рабочем порядке, без этого пародийного и стыдного а"ля народного вече, для этого существуют: отдел ЖКХ; отдел внутренней политики; отдел соц.защиты; отдел промышленности и энергетики - там работают обученные ( не факт что профессионалы, но тем не менее) для этого люди. А то складывается впечатление что акимат целый год ждёт этого собрания и не работает: когда же простой народ подскажет нам как нам решить ту или иную проблему. Театр абсурда.