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≡ «У нас что — людей нету? Только депутаты?» - O технологии переименований на отчете акима Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«У нас что — людей нету? Только депутаты?» - O технологии переименований на отчете акима Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37964
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава областного центра Кайрат АХМЕТОВ сегодня, 4 февраля, провел завершающую встречу с населением. Она длилась около полутора часов. Один из последних вопросов касался политики переименований.
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§ abaika95
Re: «У нас что — людей нету? Только депутаты?» - O технологии...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3001
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот а то я думал скучно было) критиканы всё-таки были)


Цитата-//мы же не быдло, мы жители Костаная//


Действительно!) Только к чему это?)
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§ Тот самый
Re: «У нас что — людей нету? Только депутаты?» - O технологии...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 432
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
такие же, как вы, жители, группы лиц обращаются


Да-да-да, слышали мы эти песни. Т.е. аким хочет сказать, что теоретически группе лиц можно обратиться и попросить вернуть названия улицам Гагарина, Гвардейской, Павших Борцов и эту группу послушают и вернут?
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§ abaika95
«У нас что — людей нету? Только депутаты?» - O технологии переименований на отчете акима Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3001
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//что теоретически группе лиц можно обратиться и попросить вернуть названия улицам//



Дерзайте,авось и вправду поменяют обратно) так и будут неделю через неделю менять одни и те же улицы)
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§ ACROS
Re: «У нас что — людей нету? Только депутаты?» - O технологии...
ACROS


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Сообщений: 193
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 04.02.20 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //многие вопросы можно решить в рабочем порядке,//

Не многие, а ВСЕ, буквально ВСЕ, вопросы можно и НУЖНО решать в рабочем порядке, без этого пародийного и стыдного а"ля народного вече, для этого существуют: отдел ЖКХ; отдел внутренней политики; отдел соц.защиты; отдел промышленности и энергетики - там работают обученные ( не факт что профессионалы, но тем не менее) для этого люди. А то складывается впечатление что акимат целый год ждёт этого собрания и не работает: когда же простой народ подскажет нам как нам решить ту или иную проблему. Театр абсурда.
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§ Мишаня
Re: «У нас что — людей нету? Только депутаты?» - O технологии...
Мишаня


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Сообщений: 786
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 05.02.20 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:Т.е. аким хочет сказать, что теоретически группе лиц можно обратиться и попросить вернуть

Почему хочет? Он именно так и сказал. А ваш коммент я обрезал так, чтобы было понятно, на чем остановится дело. Не для того меняли, чтобы такие как вы просили.
Требовать надо!
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§ Неравнодушный гражданин
Re: «У нас что — людей нету? Только депутаты?» - O технологии...
Неравнодушный гражданин


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Сообщений: 61
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 05.02.20 - 01:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну хоть один пешкарь заметил, что депутаты уже не люди.. нравится четверостишье одного автора... хочу вам его воспроизвести..
Спору нет вы очень хороши
Это и младенцу очевидно
Ну а то, что нет у вас души
-Не волнуйтесь. Этого не видно
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