Нурбанчик Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1926

Регистрация: 25.05.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:07 Цитата: сайлау курманов:

Вообще не понимаю, что плохого если у нас покупают бензин?

Этот бензин изготавливается на казахстанских НПЗ из нефти которую нефтяники отдают этим НПЗ по внутриказахстанской цене, которая меньше стоимости экспортируемой за рубеж нефти. Наверное считают, что государство "очень-очень" не добирает в бюджет из-за разницы стоимости такой нефти. Одно дело, что совершенно верно, запретить централизованный (цистернами и т.п.) вывоз такого бензина за рубеж, другое дело, что оставить в покое стоимость бензина внутри страны с учетом того, что да, конечно, транзитный транспорт будет заправляться таким же топливом, как и будут заправляться жители приграничных территорий соседних государств. А если есть желание, продавать свой бензин за рубеж, то пускай экономисты например найдут золотую середину, какой налог брать с продаваемого бензина, принимая в учёт изначальную стоимость нефти для такого бензина - если нефть преобретают по внутриказахстанской цене - налог один, если бензин делают из нефти с ценой выше внутриказахстанской - налог другой. Всё можно посчитать, а не народ кошмарить ценами.



[Исправлено: Нурбанчик, 04.02.2020 - 16:16]