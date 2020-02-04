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≡ Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37964
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После заседания правительства журналисты поинтересовались у Султанова о планах по сдерживанию цен на продукты, уточнив, что из-за роста цены на бензин дорожают социально значимые товары.
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§ abaika95
Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3001
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//У нас тоже те же финны заправляются на выборгских АЗС, и ни чего страшного//


У нас это у кого у нас?) Нурбанчик из поуеховших чёли?)




Цитата-//Ну и делайте бензина больше и продавайте соседям!//


Значит мощностей не хватает)
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§ alex_60
Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7163
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нурбанчик из поуеховших чёли?)


историю надо почитывать.
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§ Гога
Re: Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2188
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.02.20 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нурбанчик из поуеховших чёли?)

----Не надоело ещё классифицировать форумчан ?
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§ андрей 117
Re: Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его...
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 04.02.20 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очередная лапша на уши и довольно таки не убедительная.
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§ Нурбанчик
Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1926
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 04.02.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Вообще не понимаю, что плохого если у нас покупают бензин?

Этот бензин изготавливается на казахстанских НПЗ из нефти которую нефтяники отдают этим НПЗ по внутриказахстанской цене, которая меньше стоимости экспортируемой за рубеж нефти. Наверное считают, что государство "очень-очень" не добирает в бюджет из-за разницы стоимости такой нефти. Одно дело, что совершенно верно, запретить централизованный (цистернами и т.п.) вывоз такого бензина за рубеж, другое дело, что оставить в покое стоимость бензина внутри страны с учетом того, что да, конечно, транзитный транспорт будет заправляться таким же топливом, как и будут заправляться жители приграничных территорий соседних государств. А если есть желание, продавать свой бензин за рубеж, то пускай экономисты например найдут золотую середину, какой налог брать с продаваемого бензина, принимая в учёт изначальную стоимость нефти для такого бензина - если нефть преобретают по внутриказахстанской цене - налог один, если бензин делают из нефти с ценой выше внутриказахстанской - налог другой. Всё можно посчитать, а не народ кошмарить ценами.

[Исправлено: Нурбанчик, 04.02.2020 - 16:16]
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§ drakon
Re: Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18514
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.02.20 - 16:11
Комментарий удален модератором.
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§ abaika95
Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3001
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 16:14
Комментарий удален модератором.
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§ Нурбанчик
Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1926
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 04.02.20 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
историю надо почитывать.

Рахмет, alex_60!
Цитата:
Заботится сердце, сердце волнуется,
Почтовый пакуется груз…
Мой адрес не дом и не улица,
Мой адрес — Советский Союз!
:lol:
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§ Маркс
Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 733
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.02.20 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а курс загнали за 6 и держат искусственно ,несмотря ни на что. повышая тем самым цены на российские товары.

И понижая цены на свои товары для российских покупателей. С таким курсом россиянам выгодно пылесосить не только бензин, но и другие товары. Когда мы пылесосили Россию, все предприниматели вокруг кричали, что российские товары нас задавят с такими ценами. Так теперь надо пользоваться моментом и задавить всех своими низкими ценами. А теперь выясняется, что и поставлять нам нечего, кроме дешевой рабочей силы.
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§ abaika95
Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3001
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 16:23
Комментарий удален модератором.
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§ Добринцофф
Re: Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7012
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.02.20 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
После заседания правительства журналисты поинтересовались у Султанова о планах по сдерживанию цен на продукты, уточнив, что из-за роста цены на бензин дорожают социально значимые товары.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37575

На бензине в основном жоповозки ездят.
Нормальный коммерческий транспорт,от которого зависят цены на продукты,в основном на дизеле,а он давно уже подорожал.
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§ Поедатель
Re: Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его...
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 04.02.20 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню 1996-1997 год, когда мы ездили в РФ пылесосить бензин. Тогда цена у нас была в 2 раза выше, чем в РФ. Наконец-то россияне повысили цены, чтобы мы не пылесосили у них. Теперича наша очередь. Бензин заправлять только по паспорту и прописке, ну или в крайнем случае продавать им в полторашках. Не больше одной в руки! :lol:
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§ drakon
Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18514
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.02.20 - 17:53
Комментарий удален модератором.
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§ drakon
Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18514
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.02.20 - 17:55
Комментарий удален модератором.
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§ pro100tak
Re: Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 467
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 05.02.20 - 00:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приведу в качестве иллюстраций пару ссылок. Не поленитесь, посмотрите
https://www.youtube.com/watch?v=b8FVBUwziyA
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-zayavil-o-razdutyih-shtatah-natsionalnyih-holdingov-389591/
Добавить и как-то комментировать нечего.
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