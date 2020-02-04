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≡ "Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму работать не надо!" - как прошла встреча Бахытжана Гаязова с рудничанами		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму работать не надо!" - как прошла встреча Бахытжана Гаязова с рудничанами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37964
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отчётная встреча акима Рудного по традиции началась с отчёта о развитии города и планах. А вот на череду вопросов он отвечал, прибегая к помощи своих заместителей и подчинённых. Дошло до того, что одного из них Гаязов решил уволить.
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§ Рудничанин
Re: "Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму...
Рудничанин


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 25.11.19
Отправлено: 04.02.20 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был сегодня в РИИ, хочу заметить, что аким бодро отчитался! В общих чертах рудничане поддерживают и благодарят акима за проделанную работу в 2019 году!

Также хотел бы обратиться к руководству НГ, ваш молодой журналист, с румяными щечками не всегда компетентен и выдаёт в эфир какую-то дичь)))) поучится бы ему ещё!!!

Пенсионер БУРКОВ в итоге был доволен ответом и поблагодарил акима!
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§ Георгий ГОВОРОВ
Re: "Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму...
Георгий ГОВОРОВ


(Журналисты)
Сообщений: 17
Регистрация: 01.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
выдаёт в эфир какую-то дичь)))) поучится бы ему ещё!!!

Позвольте поинтересоваться, что из изложенного вы считаете "дичью"? Я что-то исказил, где-то написал неправду. Давайте вместе обсудим каждый момент, если не прав, то извинюсь за искажение информации.
Цитата:
Рудничанин:
Был сегодня в РИИ, хочу заметить, что аким бодро отчитался! В общих чертах рудничане поддерживают и благодарят акима за проделанную работу в 2019 году!

Я бы не стал говорить за всех рудничан. В тексте вы не найдёте фразы "рудничане остались ответами недовольны", "рудничане не поддерживают акима". Я такого не писал!! Если вы внимательно перечитаете текст, то увидите, что я написал "Вопросы были критичными к властям". Разве не так? Или по уборке снега, ремонту асфальтовых дорог, ремонту в СШ №18, очереди в детский сад - люди говорили что всё в этих отрослях нормально?
Цитата:
Рудничанин:
Пенсионер БУРКОВ в итоге был доволен ответом и поблагодарил акима!

Я не написал, что он остался недовольным. Я этого не знаю. Я тезисно написал - что пенсионер сказал акиму и что Гаязов ответил. Если цитата неверна, я готов это обсудить. Я не давал оценку его ответу.
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§ Рудничанин
Re: "Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму...
Рудничанин


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 25.11.19
Отправлено: 04.02.20 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопросы были не критичные, а вопросы были жизненные! Очередь в детские сады актуальна не только в Рудном! По ремонту дорог вопрос открытый, но мы рудничане видим, что в прошлом году в частном секторе очень большую работу провели, во внутриквартальных проездах тоже! На некоторых улицах асфальта никогда не видели! Дороги у нас хорошие, правда по очистке претензии конечно обоснованные, и вправду очень ужасно местами! Не сказать что не чистят, но качество желает быть лучше! Единственно не понятно зачем тут упоминать о коллегах из Астаны? И так все всем видно прекрасно! По 18 школе почему молчите что ее будут ремонтировать капитально! Аким об этом сразу сказал!

Вам Григорий ещё расти и расти в профессиональном плане! Вы только, можно сказать, жить начинаете, а столько простите дер*ма в Вас! Чем больше грязи-тем грязнее Ваша душа!
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§ Кушмурунец23
"Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму работать не надо!" - как прошла встреча Бахытжана Гаязова с рудничанами
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 363
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 04.02.20 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
...ваш молодой журналист, с румяными щечками не всегда компетентен и выдаёт в эфир какую-то дичь)))...

Странные вы какой то Рудничанин
... с румяными щечками... дичь.))))...

[Исправлено: Кушмурунец23, 04.02.2020 - 23:33]
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§ abaika95
Re: "Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму...
abaika95


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Сообщений: 3001
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//Вы меня обманули! Первый заместитель, подумайте об его отстранении с работы! Забегая вперёд скажем, что в конце встречи аким сменил гнев на милость.//




У меня один вопрос к статье) "милость" акима то так и не осветили)




Цитата-//Ещё одну отчётную встречу акима Рудного проведут в городском акимате 7 февраля//


Это сейчас мода такая проводить по несколько встреч?)
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§ Сталкер
Re: "Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 450
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 04.02.20 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Странные вы какой то Рудничанин

Да они там в акимате почти все с придурью))))
Вещают то как - "но мы рудничане видим"...))) За себя бы писал, или от себя, ну или уж от организации, где трудится. Тут заготовки ОВП акимата не пролезут :lol:
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§ Георгий ГОВОРОВ
Re: "Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму...
Георгий ГОВОРОВ


(Журналисты)
Сообщений: 17
Регистрация: 01.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
Чем больше грязи-тем грязнее Ваша душа!

Это ваше мнение.
Цитата:
Рудничанин:
Аким об этом сразу сказал!

Вот тут вы искажаете слова Гаязова. Аким сказал дословно следующее: "У нас большой свободный остаток был в бюджете, который мы распределили. Там НЗ оставили. Елена Вадимовна (Скаредина - "НГ") создаст комиссию, посмотрит что есть в бюджете и к концу первого квартала с оповещением в газете мы дадим ответ: когда и как будем ремонтировать. Но ремонтировать будем обязательно.". Деньги пока выделили только на создание ограждения. Ремонт кровли сделали. Капитальный ремонт планируется только в СШ 14.
То есть пока решения нет. Если этого НЗ не хватит, то никакого капитального ремонта не будет.
И ещё раз повторяю. Если вы считаете, что я где-то наврал, пожалуйста, укажите это место. Я не писал того, чего не было.
Мне кажется, что у нас с вами есть разница в понимании работы акима. Улучшение качества жизни в городе - его прямая должностная обязанность. Он госслужащий, а не меценат. Это не его подарок, это работа. Тот факт, что очереди есть в других городах - это не оправдание. Я не собираюсь давать оценку деятельности Гаязова. Моя задача рассказать самое важное, что спросили у акима Рудного на отчётной встрече и что он ответил. Я это сделал. Это моя работа.
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§ Сталкер
Re: "Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 450
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 04.02.20 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Елена Вадимовна (Скаредина - "НГ") создаст комиссию, посмотрит что есть в бюджете

Главное, чтобы Елена Вадимовна опять не распределила свободный бюджетный остаток как 15 января 2018 года - на строительство колеса оборзения :lol:

Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Улучшение качества жизни в городе - его прямая должностная обязанность.

Если бы Вы, Георгий, были подчинённым акима, считали бы по-другому... Мецената бы в нём видели и, может даже, кричали бы от имени всех рудничан))))
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§ elektron
Re: "Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4398
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.02.20 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
Дороги у нас хорошие, правда

проведите опрос, посмотрим. 8-)
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§ Георгий ГОВОРОВ
"Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму работать не надо!" - как прошла встреча Бахытжана Гаязова с рудничанами
Георгий ГОВОРОВ


(Журналисты)
Сообщений: 17
Регистрация: 01.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
"милость" акима то так и не осветили)

Аким спросил у Леонида Буркова, прощает ли он Искакова. "У него семья, дети. Я обещал рассмотреть вопрос об его освобождении от должности. Вы что об этом думаете?" - спросил Гаязов. Пенсионер ответил, что не в обиде. После этого аким передумал, он поручил Искакову вместе с Бурковым проехать по всем проблемным местам и решить эти вопросы.
Цитата:
abaika95:
Это сейчас мода такая проводить по несколько встреч?)

Город большой, вопросов много. У него встреча в РИИ была уже 4 по счету. Он же за Качар и несколько ближайших поселков тоже в ответе.

[Исправлено: Георгий ГОВОРОВ, 04.02.2020 - 23:52]
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§ ACROS
Re: "Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 193
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 04.02.20 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
вопрос об его освобождении от должности


У бедного Искакова, в течении всего собрания, наверное жизнь промелькнула перед глазами: то он - руководитель аппарата, то он безработный. Он бледнел, потом потел, потом краснел, опять бледнел и в конце концов вздохнул всей своей грудной клеткой: "уф-ф-ф, пронесло, обошлось".
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Пенсионер ответил, что не в обиде.

А, если бы пенсионер сказал что обижен и капитально, что было бы??
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§ abaika95
"Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму работать не надо!" - как прошла встреча Бахытжана Гаязова с рудничанами
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3001
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.02.20 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А, если бы пенсионер сказал что обижен и капитально, что было бы?//




Также как и с инициативой Денисова по установке бюста Акиму) вопрос открытый......)



Цитата-//После этого аким передумал, он поручил Искакову вместе с Бурковым проехать по всем проблемным местам и решить эти вопросы//


Решили?) Очень хотелось бы узнать) вот бы у Буркова интервью потом взяли)и осветили решение всех поднятых Бурковым вопросов) совсем замечательно было бы))

3 бы в одном тексте)
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§ ACROS
Re: "Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 193
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 05.02.20 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Аким спросил у Леонида Буркова, прощает ли он Искакова.



Вот она долгожданная: модернизация системы государственной власти.
Зачем нужно многочисленное и затратное агентство по делам гос.службы; коммисия по этике и прочие контролирующие гос.чиновников службы, когда есть принципиальный пенсионер Бурков. Теперь от его милостиливого или немилостиливого кивка головой зависит карьера любого рудненского гос.чиновника.

Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
поручил Искакову вместе с Бурковым

Бурков, надо понимать уже в штатном рассписании гор.акимата??
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§ Неравнодушный гражданин
Re: "Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму...
Неравнодушный гражданин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 05.02.20 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чего вы на купленных ботов ведетесь... проблемы у нас одинаковые.. но где то и запредельное зажралово акиматовское.. свое незабвенное неиспачканное "я" хотят обрисовать.. Может скинемся и Сталина воскресим??? ))
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